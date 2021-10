COLUNA ABRINDO O JOGO

Taça Valadares: ASAFE Vai com tudo

Depois de muitas idas e vindas, muita negociação e algumas reuniões. A ASAFE, criada e comandada pela dupla Istefam Gomes e Duani Lopes, irá representar Caratinga na Taça Valadares de Futsal. A competição que tem se tornado a principal do Leste de Minas, tem chamado cada vez mais a atenção dos muitos times de futsal do estado. Muito pela grandeza, nível técnico e visibilidade dada pelas transmissões ao vivo da Inter TV afiliada Rede Globo. A cada edição o torneio tem se mostrado mais competitivo, o que o torna ainda mais valioso para quem ganha.

A dupla Istefam e Duani tem desenvolvido grande trabalho na região em fomentar o futsal em nossa cidade. Através do ótimo trabalho que resulta em títulos, a ASAFE tem levado o nome da cidade a diversas regiões com desempenho que faz nosso futsal ser ainda mais respeitado. Um trabalho que dignifica o legado de precursores como: Geraldão Maia de saudosa memória, Luizinho do América, professor Munirzinho, pra ficar apenas nesses três nomes icônicos da modalidade.

O projeto de competição ASAFE conta com muita organização, transparência, e a credibilidade que tanto Istefam, assim como Duani, já gozam em suas respectivas áreas de atuação profissional. Portanto, os resultados não me surpreendem. Para quem não milita no meio esportivo, talvez não tenha a noção de tudo que envolve uma organização para colocar um time competitivo em quadra. Por isso, as parcerias se fazem tão necessárias para um projeto vencedor dentro e fora de quadra. Tamanha organização levou a ASAFE a semifinal da Taça Valadares em 2108, dessa vez, com sangue nos olhos, o time sonha com á grande final e claro, a conquista do título.

Calendário que prejudica

O Atlético é o grande candidato ao título do Brasileirão. Não só pela vantagem de pontos na tabela, mas, principalmente pela qualidade do futebol que tem apresentado, fruto do ótimo elenco montado para a temporada. Porém, assim como principal concorrente Flamengo, também sofre com ás convocações para seleções não só brasileira, como paraguaia, venezuelana, chilena. Entretanto, os clubes tem uma enorme responsabilidade em toda essa bagunça do calendário. Afinal, todos aprovam no começo do ano, e não abrem mãos do número de jogos que significa mais dinheiro no caixa. Portanto, todos estão reclamando de algo que permitem. No momento em que os clubes mais precisam de seus principais jogadores, não podem contar com eles. 2022 tem tudo pra ser ainda pior. Afinal, será ano de Copa do Mundo.

Rogério Silva

abrindoojogocaratinga@gmail.com

@rogeriosilva89fm