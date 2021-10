COLUNA ABRINDO O JOGO

Copa de Escolinhas: Galerinha deu show!

Como a gente esperava, a primeira rodada da 1ª Copa de Escolinhas superou nossas expectativas. A manhã do último sábado, dia 02 de outubro, foi especial para quatro times nas categorias sub 10, 12, 14 e sub 16. A competição que tem iniciativa, promoção e organização da desportista e gestora Marina Pires, teve os primeiros confrontos no ginásio Alfeu Chaves no América Futebol Clube. Foi um show de gols. A bola balançou as redes 28 vezes em quatro jogos. Portanto, uma média de 07 gols por partida. Quem esteve no clube para acompanhar a primeira rodada da Copa de Escolinhas não se decepcionou.

Na categoria Sub 10, os meninos do América bateram o time de Santo Amaro pelo placar de 07 x 04. O destaque da partida ficou por conta de Warlei Peixoto do América.

Na categoria sub 12, outro confronto entre América e Santo Amaro. Dessa vez a vitória americana foi mais apertada. Os meninos do técnico Luizinho venceram por 4 a 3. Novamente o destaque do jogo foi do time alvirrubro. Luan Marciano dos Santos foi o nome do jogo.

A estreia da categoria sub 14 colocou frente a frente o time do Futsal Caratinga x Piedade de Caratinga. Os meninos da cidade vizinha venceram por 3 a 0, com destaque para o garoto Aníbal Gregório de Piedade que foi o cara do jogo. A coordenação da Copa, fez questão de ressaltar a evolução tática, técnica e principalmente disciplinar dos meninos de Piedade. Parabéns ao técnico Cristiano Honório, toda direção e comissão técnica do time.

A quarta partida do sábado foi mais um confronto entre Futsal Caratinga x Piedade de Caratinga. Num jogo muito disputado, acirrado até o finalzinho, nova vitória dos meninos de Piedade, dessa vez por 4 a 3. O destaque ficou por conta de Vítor Hugo Oliveira, eleito craque do jogo.

No próximo sábado dia 16, a segunda rodada acontece no Ginásio do bairro Limoeiro também pela manhã. Teremos a estreia de Cettatic/ Santa Cruz, e também da ASBJ de Bom Jesus do Galho. Sem dúvida teremos outra grande rodada.

Brasileirão: Título em aberto?

O Atlético foi eliminado da Libertadores da América, porém, não deixou se abater e segue firme liderando o Brasileirão. A vitória por 1 a 0 sobre o Internacional levou o Galo para 49 pontos na ponta da tabela, dez a mais que o Palmeiras que apenas empatou com o Juventude e 11 pontos à frente do Flamengo que venceu com facilidade o Athetico PR por 3 a 0. Porém, o fato do Rubro Negro ter dois jogos a menos e podendo encurtar essa distância para cinco pontos em caso de vitórias, e ainda ter o confronto direto com o alvinegro, deixa a competição em aberto. Entretanto, mesmo assim, a vantagem atleticana é inquestionável. Uma diferença confortável que o time de Cuca tem totais condições de administrar até a última rodada para conquistar um título que não ganha á 50 anos. Na minha humilde opinião, embora esteja ainda em aberto o título, o Atlético é o grande favorito. ‘FAVORITAÇO”. Não só pela ótima vantagem na pontuação, mas, principalmente pelo ótimo futebol que tem jogado. Mesmo diante do Palmeiras quando foi eliminado, jogou melhor que o adversário. Isso dá confiança ao torcedor, e obviamente ao elenco que sabe de sua capacidade.

Rogério Silva

abrindoojoogocaratinga@gmail.com

@rogeriosilva89fm