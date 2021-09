COLUNA ABRINDO O JOGO

Adeus ao mestre Flávio

Ainda lembro como se fosse hoje, nos meus tempos de escolinha do Esporte Clube Caratinga, nos treinos aos sábados logo pela manhã, sempre me chamava atenção um senhor dando voltas no campo enquanto rolava o treino. Um certo dia, foi nos apresentado o jornalista Flávio Anselmo. Um dos mais respeitados, conceituados a sair de Caratinga sua terra natal para brilhar na crônica esportiva da capital mineira, nos grandes veículos, e consequentemente em todo Brasil. Tempos depois, pude assistir diariamente Flávio num programa pela Rede Bandeirantes todas ás tardes.

Nascido em 18 de outubro de 1943 em Caratinga, Flávio Anselmo ficou marcado por integrar a bancada de comentaristas do Minas Esporte, da TV Bandeirantes, ao lado de Flávio Carvalho, Chico Maia, Luiz Chaves, Valdir Barbosa, Dimara Oliveira, José Luiz Gontijo, Luiz Carlos Alves e outros.

Comentarista “de peito aberto” e da escrita fácil, no mundo da bola, Flávio também foi advogado, palestrante e escritor de romances, contos e poesias. Aliás, tenho um de seus livros MARIAS CHUTEIRAS, autografado com uma dedicatória carinhosa. Tive o prazer de conhecê-lo e “trocar figurinhas” e aprender muito sobre os bastidores do futebol. Tenho orgulho de ter minha biografia contada na Enciclopédia Mineira do Rádio Esportivo Mineiro, na mesma edição que também contou um pouco da brilhante carreira do mestre Flávio Anselmo. Casado com dona Neusa, ele deixa três filhos – Alexandre, Flávio Júnior (que seguiu carreira no jornalismo) e Juliana. Meus Sentimentos e abraço carinhoso a toda família.

LCD: Presidente disse que teremos Regional

Esta semana, o novo programa da Rádio Cidade Esporte 89, teve a participação do presidente da Liga Caratinguense de Desportos Welinton Corrêa, “Tom”, numa rápida participação, ele respondeu a três perguntas:

-Presidente, teremos Regional este ano? Vivemos um momento atípico, mesmo assim acredita que dá pra fazer?

R: A expectativa é realizar sim, porém, será preciso para tirar do papel, levar em consideração o fator tempo, o apoio da prefeitura, a aceitação dos clubes, e claro seguir a risca os protocolos porque a pandemia estar aí ainda. Acontecendo, tenho certeza que seguirá os padrões de qualidade de todos os realizados até hoje.

-Já teve contato com quantos clubes e sua expectativa é de quantos times na competição?

R: O trabalho de bastidor já começou faz um tempo, posso te garantir, serão equipes de tradição que já procuramos, e já fomos procurados. A partir do primeiro arbitral que será marcado em breve, esperamos que outros se apresentem porque queremos fazer um campeonato com muita qualidade.

-Por motivos profissionais, tem passado muito tempo fora da cidade, além disso tem reclamado de um certo afastamento de parte de sua diretoria. Por conta disso, convidou o ex-presidente da Liga Marcelo Cruz para coordenar a competição. Num certo momento, sua gestão foi criticada por ele nas redes sociais. Como foi essa conversa para aparar as arestas e como os clubes estão recebendo a indicação

R: O interessante Rogério, é focar nas soluções e não nos problemas, carrego isso comigo tanto na vida pessoal como profissional. A solução que encontrei como presidente da LCD para o momento, para realizar o Regional 2021 foi convidar o Marcelo Cruz. Posso lhe garantir, ética, transparência, honestidade continuarão e nunca vai faltar. Esporte é feito para agregar e unir. O resto é vaidade, um querendo ser melhor que o outro, que se sente preterido aqui, vai buscar outro caminho ali. É preciso fazer nossa parte em prol do coletivo.

Rogério Silva

abrindoojogocaratinga@gmail.com

@rogeriosilva89fm