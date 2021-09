COLUNA ABRINDO O JOGO

AABB CUP: Domingo é dia de campeão!

Neste domingo dia 12, ás 09h30, o tradicional estádio Cel. Galdino Pires em Santa Rita de Minas será palco de mais uma decisão de título. Dessa vez, iremos conhecer o campeão da AABB CUP, um torneio que reuniu quatro grandes clubes da região, como um incentivo a um retorno gradativo das grandes competições do nosso futebol amador. Ipanemense, Santa Rita, Santa Bárbara e Santa Cruz iniciaram a copa. Depois de três jogos pra cada um, Gorila e Tubarão fizeram melhores campanhas e garantiram vaga na final deste domingo. Tendo se enfrentado no último jogo da fase de classificação, podemos dizer que ambos se conhecem bem. Além disso, o placar de 1 a 1 no primeiro encontro, serviu como prévia para essa grande decisão. Tradição, títulos, camisa pesada e bons jogadores não faltam de nenhum dos dois lados. Em campo teremos cinco títulos regionais. Santa Bárbara 2006 e 2007. Santa Cruz campeão em 2014, 2016 e 2018. Como curiosidade, o Tubarão tem no banco no comando técnico, Ademar campeão pelo clube em 2007 como jogador; Dedeu como auxiliar, que também já sentiu o gostinho de ser campeão jogando pelo Bairro das Graças em 2008, e depois conquistou título com técnico pelo Santa Cruz em 2018 e venceu o último Regional da LCD comandando o São Judas, ao vencer exatamente o Santa Bárbara na final. Por outro lado, o Santa Cruz tem no banco, o conceituado técnico Clayton Lopes, profundo conhecedor tático e formador de atletas, que desenvolve um trabalho de excelência com a metodologia de treinamento CETATTIC. Como jogador, foi um dos principais nomes do último título conquistado pelo Esporte Clube Caratinga em 2005. Quando o assunto é meio campo, sem dúvida foi um dos melhores de sua geração. Portanto, os dois bancos tem que conhece muito de futebol. Mas, eles não entram mais em campo, e agora os personagens dentro das quatro linhas são outros.

No primeiro encontro que terminou empatado, não faltou polêmica e reclamações em relação algumas decisões e interpretações da arbitragem. Principalmente do Tubarão que se sentiu prejudicado em dois lances. Isto posto, tudo que espero é ver uma grande final de campeonato, decidida pelos jogadores, sem interferência alguma de arbitragem. Pra isso, desejo toda sorte do mundo ao trio que será escalado para essa difícil missão. Porém, cabe aos responsáveis pela arbitragem do torneio, escolher o árbitro mais preparado possível tecnicamente, e emocionalmente também. Numa decisão a pressão é sempre maior. Do lado dos times, cabe aos treinadores orientarem seus atletas a jogarem futebol. Que cada um se preocupe em fazer o melhor para suas equipes na parte tática, física e de concentração. E claro, cabe aos próprios bancos, darem tranquilidade ao árbitro e seus auxiliares para trabalharem. Porque, infelizmente, não é de hoje, que o que temos visto no futebol regional, é a presença de muitas pessoas no banco de reservas, cuja única função é pressionar a arbitragem seja qual for o lance, é uma gritaria de “PROFESSOR! PROFESSOR! PROFESSOR!” Tentando influenciar o homem do apito. A preocupação não é colaborar para que o árbitro não erre, o objetivo é provocar o erro a seu favor. O problema é que a estratégia é a mesma nos dois lados, assim, ninguém sai ganhando, corre-se o risco de prejudicar o espetáculo, desagradando a todo mundo. Portanto, que técnicos, jogadores e alguns “calçudos” como diria o saudoso Jota Baranda, não atrapalhem o trabalho da arbitragem. Que vença o melhor.