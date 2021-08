COLUNA ABRINDO O JOGO

AABB CUP já tem bola rolando

Enquanto aguardamos uma definição sobre se teremos ou não Campeonato Regional promovido pela Liga Caratinguense de Desportos, a bola começou a rolar na AABB CUP. A competição reúne quatro grandes times da nossa região e promete matar a saudade da galera do futebol amador. No último domingo dia 15 de agosto, em Ipanema, aconteceu a primeira rodada, quatro equipes distintas e tradição de nosso futebol. Bom Ressaltar e parabenizar toda equipe gestores da cidade de Ipanema que cumpriram o protocolo de segurança à risca, e fez valer cada detalhe, assim podendo transcorrer os jogos com tranquilidade. Na primeira partida, a equipe da casa (sede) recebeu o Santa Cruz e em um jogo de dois tempos totalmente distintos, empatou em 1×1. Na segunda partida, o Tubarão com seu super investimento, fez o dever e venceu a jovem equipe do Leopardo por 3×1. Grandes craques de roda região estiveram presentes, o nível da competição alcançou as expectativas e no próximo final de semana dia 22, a rodada será em Santa Rita de Minas. É bom ver que aos poucos vamos podendo retomar nosso apaixonante futebol amador, ainda assim, nunca é demais lembrar que todas as medidas contra a COVID precisam continuarem sendo tomadas.

Seletiva do Galo

Mais uma vez o Clube Atlético Mineiro volta seus olhos para nossa região em busca de talentos para suas categorias de base. Nesta sexta e sábado, o estádio Dr. Maninho deve receber centenas de garotos em busca de realizar o sonho de se tornarem jogadores de futebol. A famosa “peneira”, será para as categorias sub 13, 15 e 17. Os experientes avaliadores do clube, contarão com o olhar privilegiado de Reinaldo, maior craque da história alvinegra. Parabéns a toda a diretoria do Esporte Clube Caratinga, principalmente ao presidente Edgar Martins, e aos técnicos Nil e José Antônio que não mediram esforços para dar essa oportunidade aos garotos de nossa região. Não tenho a menor dúvida que alguns talentos serão selecionados para serem avaliados mais de perto em Belo Horizonte

Quem é favorito na Libertadores?

A resposta a essa pergunta passa obrigatoriamente pela superioridade brasileira na competição. Não me lembro de ter visto nada parecido em quantidade de clubes recentemente. A disparidade financeira, acaba se refletindo na distância técnica em campo. Posto isto, se existe uma diferença grande entre os brasileiros e o demais, entre nossos representantes existe enorme equilíbrio. Embora possa se agradar mais do jeito de jogar de um ou outro, a verdade que ambos tem condições de ganhar o título. Pelo que vimos essa semana, na minha humilde opinião, pela ordem, Atlético, Flamengo e Palmeiras.

