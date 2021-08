COLUNA ABRINDO O JOGO

Copa Integração: Futsal Caratinga solta o grito de campeão!

O final de semana foi de muitas emoções no Caratinga Tênis Clube, o nosso tradicional CTC. O sábado (14) foi para relembrar os bons tempos do nosso futsal. A primeira edição da Copa Integração, reuniu quatro grandes equipes de futsal: Olaria de Divino, Futsal Caratinga, ASAFE e Força Jovem do Alto Caparaó. Nos dois primeiros confrontos, o Futsal Caratinga bateu o Olaria por 5 a 3 num jogo muito equilibrado e garantiu vaga na decisão. No segundo confronto, o time da ASAFE, goleou impiedosamente o Força Jovem por 13 a 1. Assim, as duas equipes de Caratinga garantiram vaga na final.

Era quase unanimidade entre todos os presentes, que a excelente equipe laranja e branco da ASAFE era favorita. Não só pelo placar elástico da semifinal, mas, principalmente pelos atletas experientes e de muita qualidade que a dupla Istefam e Duani trouxeram para reforçar o time. Do outro lado, o competentíssimo professor Davi Talert comandava um time formado por atletas da cidade, acostumados a jogarem juntos, talentosos, e cheio de gana em busca do troféu. Quando a bola rolou, o Futsal Caratinga demonstrou não ter se impressionado com a exibição da ASAFE na semifinal. O time azul estava numa noite muito inspirada, o goleiro Davi Emanuel, apareceu bem em todos os momentos que foi exigido. Além disso, Rodrigo e Gustavo estavam imparáveis. Não por acaso, o camisa 06 Rodrigo foi eleito o melhor jogador da competição, além de artilheiro. Numa partida emocionante e muito bem jogada pelas duas equipes, o Futsal derrotou o favoritismo da ASAFE por 4 a 3 e ficou com o título da Copa Integração. Quem esteve no ‘Gigante da Calógeras’ certamente não se arrependeu e assistiu futsal de alto nível técnico. Uma prova que nossa cidade é capaz de organizar grandes competições. Parabéns ao técnico Istefam Gomes que idealizou a competição. Parabéns aos quatro times que compraram a ideia e deram um show em quadra. Sem dúvida nada disso seria possível também sem o apoio de diversos parceiros que apostaram na ideia, assim como a Superintendência de Esportes de Caratinga.

A TV Super Canal também deu show na Copa Integração. Os três jogos foram transmitidos ao vivo pela rede social da emissora, com narração do experiente Juarez Salles, que contou com os comentários qualificados do diretor de esportes do município Robson da Silva, e do professor, multicampeão de futsal Munir Saygli. Os três jogos ainda foram exibidos em VT completos no domingo (15) com grande audiência. A interação com o público foi o ponto alto da transmissão através da rede social. A galera apaixonada por futsal já está querendo saber quando será a próxima.

Galo é líder

O Atlético lidera com méritos o Brasileirão. Depois da vitória por 2 a 0 sobre o Palmeiras, a diferença agora é de cinco pontos, 37 contra 32 dos paulistas. A maior distância até o momento. Além disso, o desempenho do time tem deixado o torcedor cada vez mais confiante que este ano o jejum de 50 anos sem conquistar o título do Brasileirão finalmente irá acabar. Entretanto, o Flamengo, atual se aproxima do G4 com 27 pontos, 10 a menos que o Galo. Mas, dois jogos a menos. Portanto, acho que o título não sairá das mãos de um dos três: Atlético, Palmeiras e Flamengo.

Rogério Silva

abrindoojogocaratinga@gmail.com

@rogeriosilva89fm