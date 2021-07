COLUNA ABRINDO O JOGO

ASBJ 90 anos: Paixão Tricolor

Recebi com enorme alegria e responsabilidade, a missão de escrever uma coluna especial sobre os 90 anos da Associação Sportiva de Bom Jesus. Mais um presente no ano que comemoro 25 anos de crônica esportiva.

Falar sobre a ASBJ é tentar resumir em algumas linhas toda a paixão de uma cidade inteira pelas cores verde, branco e grená, cores que simbolizam muito mais que uma camisa de time de futebol. Aliás, costumo dizer que Bom Jesus não tem um time como outras cidades, lá é o time que tem a cidade. Ao longo desses 25 anos cobrindo diversos campeonatos em nossa região, não é difícil encontrar cidades onde o povo é apaixonado por futebol. Porém, em Bom Jesus do Galho essa paixão transcende o campo de jogo. Não importa o tamanho, tampouco a importância da competição, se tem ASBJ em campo, para o bonjesuense “é Copa do Mundo”. Toda essa paixão, transformou o Lobo no segundo maior vencedor de campeonatos da região, atrás apenas do Esporte Clube Caratinga que este ano completa 104 anos. Além de todas suas conquistas, historicamente a Associação contribuiu revelando inúmeros craques para nosso futebol. Nomes que brilharam não só com a camisa do Lobo, mas em diversos outros clubes do nosso futebol.

Craques históricos

Um clube com 90 anos de história, tem em sua galeria muitos craques inesquecíveis: Fernando, Batista, Luiz Preto, Gerino, Luizinho, Candeia, Maranhão, Carlinhos, Nanico. Campeões em 1974 por exemplo. Chico Banco, Carlinhos, Valtinho, Serginho, Zé Lúcio, campeões de 1977.

Mais recente, outros nomes entraram para o panteão de heróis da ASBJ: Ricardo Baiano, Valtinho, Gamarra, Luiz Fernando, Eder, Michel, Neguinho e Leozinho, Luiz Augusto, Anderson, Edson, Cleider, Kaká, Gil e tantos outros craques. Entretanto, alguns craques ganham destaque especial ao longo da história tricolor.

Kdner Valadares é um desses nomes. O atual presidente do Sicoob Credcooper, foi um dos melhores jogadores de sua geração. Habilidoso, inteligente e com personalidade, foi ele o responsável pela cobrança do último pênalti na decisão de 1974 que deu a Associação seu primeiro título dos cinco regionais. Além disso, foi peça fundamental na épica conquista de 1977 contra o Esplanada, embora tenha ficado fora da decisão por lesão, foi crucial na campanha até a final.

Juninho do Pelota é o mais vitorioso jogador de sua geração a vestir a camisa tricolor. Recentemente, foi eleito na seleção dos 25 anos do Diário de Caratinga como o melhor jogador Regional desde 1995. Com uma facilidade enorme para balançar as redes adversárias, Juninho parece interminável. Quando todos pensam que ele não conseguirá disputar mais um certame, lá vem ele com seu jeito tranquilo e técnica acima da média para fazer história mais uma vez. Na minha humilde opinião, o melhor que vi jogar com a camisa verde, branco e grená.

O professor Sérgio Andrey, que nos deixou recentemente, ainda jovem, lamentavelmente mais uma das milhares de vítimas da COVID, também escreveu seu nome na história gloriosa da Associação. Esteve presente em várias conquistas do Lobo. Como técnico, coordenador, ou até mesmo na arquibancada torcendo como nunca pelo tricolor.

Leonardo Gomes Xavier, desportista e ex-presidente da ASBJ, também teve participação destacada em várias conquistas do clube. Além disso, sempre demonstrou preocupação com a estrutura do estádio Mário Tristão, e não poupou esforços para ver o Lobo cada vez mais forte. O saudoso professor Sérgio Andrey e Leonardo, são exemplos de craques fora das quatro linhas.

Tutuca, é considerado pelos mais antigos, que tiveram o privilégio de vê-lo jogar como o maior craque da história do Lobo. Jogador de meio-campo de qualidade, além de muita técnica, sabia ocupar bem os espaços e aparecer na área adversária para fazer gols. Tutuca foi tão craque, que escreveu seu nome também na história do Esporte Clube Caratinga, como um dos melhores que vestiram a camisa rubro-negra.

A grande família

Não é exagero afirmar, que a gloriosa história da Associação Sportiva de Bom Jesus se confunde com a da Família Tristão. História essa que começou com Mário Tristão que desembarcou em Bom Jesus do Galho onde iniciou sua numerosa família e consequentemente seu elo com a ASBJ. Goleiro de formação nos tempos de Rio de Janeiro, a paixão de Mário foi herdada pelo filho e netos. Ligação tão forte que dá nome ao estádio da cidade, onde o Lobo manda seus jogos.

Joel Tristão iniciou a trajetória de conquistas em 1974 montando e comandando o time campeão. Em 1977 novamente comandou o Tricolor rumo ao bicampeonato. Além disso, seus filhos: Harlem, Juninho e Nardielo também fizeram história com a camisa tricolor. Mas, se engana quem pensa que a presença dos Tristão ficaram nesses personagens.

Fabrício Tristão é um dos maiores nomes da história do Lobo. Depois de muitos anos sem conquistar o certame Regional, foi um dos principais arquitetos do time que conquistou 2010, 2011 e 2013. Como presidente, ou técnico, Fabrício esteve presente em todas as conquistas recentes da ASBJ. Sua paixão pelo clube, seu caráter e poder de aglutinar, são ingredientes essenciais na receita de seu sucesso a frente do clube. Portanto, dizer que a digital da família Tristão está presente em todas ás conquistas da ASBJ não é nenhum exagero.

Parabéns Associação Sportiva Bom Jesus. Sua grandeza e importância para nosso futebol são incontestáveis. Seus títulos e incontáveis craques enriquecem nosso futebol.

Rogério Silva

abrindojogocaratinga@gmail.com

@rogeriosilva89fm