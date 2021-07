COLUNA ABRINDO O JOGO

AABB CUP: Vai rolar a bola!

Ainda não sabemos se teremos bola rolando pelo Campeonato Regional da Liga Caratinguense de Desportos. Porém, é certo que em agosto a bola vai rolar. Em campo, quatro gigantes do futebol regional prometem muitas emoções para quem anda morrendo de saudades de ver a bola rolando em alto nível nos campos da nossa região.

Seguindo aos mesmos parâmetros adotados nas categorias de base, a AABB CUP DE FUTEBOL AMADOR, terá o formato original da organização, com apenas quatro clubes de nossa microrregião, contando com o suporte da AABB, a competição vem sendo organizada de forma super dinâmica, a um bom tempo nos bastidores, com organização geral da empresa: Markin Kanibal Esportes e Eventos, com a direção de arbitragem do nosso querido: Aguinaldo Garcia, e com a direção técnica e geral da competição: Marina Pires.

Foram realizadas até o momento duas reuniões técnicas com as equipes participantes, onde estamos em constante dialogo para que atendemos todos os clubes participantes, reuniões essa onde colocamos em pauta a arbitragem, e as medidas de segurança sanitária, podendo assim, trazer o público de volta, para os estádios de nossa região onde acontecerão as partidas.

A competição irá contar com as seguintes equipes: E.C Santa Cruz (três vezes campeão regional da LCD), E.C Santa Bárbara (dois títulos da LCD), E.C Santa Rita (duas conquistas da LCD) e Ipanemense. Portanto, em campo serão 07 títulos da Liga. Serão realizadas ainda mais duas reuniões técnicas, sendo uma delas com a presença de toda comissão técnica, para esclarecimento geral do regulamento da competição. Parabéns aos organizadores pela iniciativa, o futebol amador agradece.

Copa América: Brasil x Argentina

Neymar pediu e foi atendido. A decisão da Copa América neste sábado (10) no Maracanã será entre Brasil e Argentina. A seleção canarinho busca seu 10º título, enquanto os argentinos tentam a 16º conquista. Os holofotes obviamente estarão sobre Messi e Neymar, afinal, são as duas estrelas das equipes. Porém, não jogam sozinhos e precisarão muito de seus companheiros para brilharem e conquistarem o título. Do lado argentino, Messi tem em Lautaro Martinez o companheiro que vive melhor momento, do lado brasileiro, Neymar conta com um time montado para dar a ele toda liberdade de atuação. Na minha humilde opinião, o time brasileiro tem mais qualidade e vive um momento de maior estabilidade, embora não jogue um futebol encantador. Por outro lado, os Hermanos tem o melhor jogador do planeta que pode num único lance decidir a partida. Se tivesse que colocar o favoritismo em número, daria uma chance de 60% de título para o Brasil.

Rogério Silva

abrindoojogocaratinga@gmail.com

@rogeriosilva89fm