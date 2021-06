COLUNA ABRINDO O JOGO

Neném Homem: Do Fluminense do sal para o mundo

Dizer que Caratinga sempre foi um celeiro de talentos já caiu no lugar comum. Historicamente nossa cidade sempre revelou grandes jogadores. Dentre essa lista de incontáveis craques, alguns alcançaram sucesso internacional. Desde que criança, ouvi mil maravilhas do personagem da coluna de hoje. Mas, só agora consegui ouvir do próprio sua história.

José Geraldo Felipe, o ‘Neném Homem’, nasceu no “Alto do Sal” (atualmente bairro Aparecida), em 29 de maio de 1953. Futebol sempre foi assunto presente em sua numerosa família. Tios e irmãos sempre se destacaram com a bola nos pés. Entre eles o irmão, o zagueiro Fifi, que recentemente nos deixou. Seus primeiros passos foram com a camisa tricolor do Fluminense do Sal. Imediatamente chamou a atenção do Esporte Clube Caratinga. Não demorou muito, aos 17 anos foi levado para o Vasco da Gama. Logo em sua primeira competição com a camisa cruzmaltina, foi campeão juvenil ao lado de nomes que depois iriam fazer carreira em São Januário. Como sempre, Neném chamou a atenção do técnico Paulo Amaral e foi chamado para fazer sua estreia pelo profissional aos 17 anos e seis meses de idade. O jogo foi contra o Ceará, em Fortaleza, a primeira formação profissional de Neném no Vasco teve: Andrada, Haroldo, Moisés, Miguel, Alfinete, Alcir, Neném, Afonsinho, Bouglex (Dé), Rodrigues e Ferreti. Técnico: Paulo Amaral. O placar de zero a zero não apagou a boa atuação de Neném, que permaneceu com seu passe preso ao Vasco até 1980. Ao longo de todos esses anos, foi emprestado para Operário de Mato Grosso, Galícia da Bahia (times da primeira divisão na época), mas sempre retornava a São Januário. Em 1981 esteve com um pé no Botafogo, numa transação que tinha o dedo do também caratinguense Agnaldo Timóteo. Porém, teve seu passe comprado pelo Belenenses de Portugal. Desembarcando em terras lusitanas, Neném entrou para a história do clube como um dos mais importantes jogadores do Belenenses. Ainda teve passagem pelo Sporting, também de Portugal, e PSV Eindhoven da Holanda. Depois de rodar bastante por diversos clubes portugueses, Neném encerrou a carreira profissional em 1992 aos 39 anos vestindo a camisa do Sporting Club Olhanense. Entretanto, continuou batendo sua bolinha por vários anos seguintes. Atualmente, mora no Algarve, uma bela região no extremo sul de Portugal. Feliz com toda carreira que construiu, o craque fala com orgulho da família, em especial do casal de filhos. Lígia e Jorge e dos quatro netos. Durante nossa conversa de mais de uma hora, Neném contou muitas histórias, lamentou o falecimento recente do irmão Fifi, e disse ter planos de vir a Caratinga em 2022 na companhia da filha. Foi muito agradável a resenha com Neném Homem, um dos maiores craques da história do nosso futebol que conquistou Portugal.

Brasileirão:

O América acumulou mais uma derrota na Série A do Brasileirão. Depois da derrota na estreia contra o Athetico PR, dessa vez o Coelho perdeu para o Corinthians no Independência. Além dos resultados ruins, o desempenho do time de Lisca também tem deixado a desejar. Se quiser permanecer na elite, é preciso melhorar.

O Cruzeiro também perdeu a segunda pela Série B, depois da derrota diante do Confiança na primeira rodada, agora foi para o CRB no Mineirão por 4 a 3. A missão de retornar a Série A parece cada vez mais complicada diante da fragilidade do elenco da Raposa.

O Atlético se recuperou da derrota na estreia em casa contra o Fortaleza, o Galo venceu o Sport em Recife e somou os primeiros três pontos na tabela. O futebol ainda foi abaixo do potencial do time, mas o momento é de somar.

Rogério Silva

@rogeriosilva89fm

abrindoojogocaratinga@gmail.com