COLUNA ABRINDO O JOGO

Qual Flamengo foi melhor: 1981 ou 2019?

Desde que o futebol foi inventado e surgiram os primeiros craques, comparações sempre existiram. Algumas pessoas dizem não gostar de fazer comparações por se tratar de épocas diferentes, e o esporte passou por várias transformações, o que inegável. Transformações físicas, táticas, tecnológicas, mudanças nas regras, e ainda uma melhoria enorme nas condições dos gramados e equipamentos de jogo. Porém, na minha humilde opinião, fazendo ás devidas ressalvas, acho ser possível comparar sim. Afinal, o principal ingrediente para se reconhecer um grande jogador e os grandes times, ainda é o talento. Posto isto, Quem pode ficar mais à vontade para opinar qual time é melhor, é quem teve o privilégio de ver a geração de Zico e Cia. e agora está tendo o prazer de ver esse atual elenco.

Uma das melhores coisas que minha carreira proporciona, é poder em algumas oportunidades, ouvir dos próprios personagens, histórias, vividas dentro de campo e nos bastidores. Foi assim quando pude entrevistar o ídolo Nunes, e depois continuar trocando figurinhas com ele por um bom tempo há alguns anos. E como fazia gol o “João Danado” o artilheiro das decisões. Foi assim em campeonatos brasileiros e no inesquecível 3 a 0 contra o Liverpool no Japão. Curiosamente, numa comparação jogador por jogador com o time campeão de 2019, para alguns flamenguistas, talvez o único daquele timaço que poderia perder lugar para Gabriel Barbosa, reconhecidamente, tecnicamente melhor que Nunes. Como um bom vovô que viu aquele time em campo, e estar tendo a chance de ver o atual. Ficaria com quase todos de 81. Vamos lá:

Raul ou Diego Alves: Tecnicamente Raul foi melhor, já chegou ao Flamengo consagrado pela carreira brilhante no Cruzeiro. Era goleiro de seleção.

Leandro ou Rafinha: Essa pra mim é covardia. Rafinha é ótimo jogador, mas Leandro foi o melhor que vi jogar. Tão craque que poderia jogar em várias posições.

Marinho ou Rodrigo Caio: Dois jogadores com carreiras parecidas. Rodrigo tem melhor passe e sobe melhor ao ataque. Marinho foi muito bom, mas Rodrigo é melhor.

Mozer ou Pablo Marí: O espanhol caiu como uma luva no time de 2019. Porém, Mozer já era craque e se mostrou um dos melhores da história rubro negra.

Júnior ou Filipe Luiz: O que falei sobre Leandro e Rafinha, serve para essa comparação na lateral esquerda. O “Capacete” foi monstro.

Andrade ou Arão: É verdade que Arão virou outro jogador com JJ no comando. Porém, Andrade era um volante que poderia jogar de camisa 10 em qualquer time da atualidade.

Adílio ou Gerson: Gerson é o melhor da sua posição atualmente no Brasil. Mas, qualquer comparação com Adílio não tem como ganhar. O craque da 08 era completo.

Zico ou Arrascaeta: Fico até envergonhado de propor uma comparação nessa posição. Arrascaeta é craque para os padrões atuais. Zico é gênio independente da época.

Tita ou Everton Ribeiro: Uma disputa equilibrada. Dois jogadores habilidosos. Porém, Tita era mais constante e decisivo.

Lico ou Bruno Henrique: Bruno Henrique é mais decisivo. Poderia ter sido eleito o melhor da Libertadores 2019. Porém, Lico era mais completo. Tinha força e técnica para atacar, era muito inteligente e tão rápido quanto Bruno

Nunes ou Gabigol: Tecnicamente Gabigol é melhor, mais habilidoso. Nunes era o artilheiro das grandes decisões. Foi assim em 1980 contra o Atlético, 82 contra o Grêmio e no Mundial contra o Liverpool. Portanto, Gabigol é melhor, mas no meu time joga o João.

Carpegiani ou Jorge Jesus: Carpegiani teve seus méritos nos títulos. Porém herdou uma base montada por Cláudio Coutinho. JJ não aproveitou nada deixado por Abel Braga. Teve que montar o time do zero.

Time ideal: Raul, Leandro, Rodrigo Caio, Mozer, Júnior, Andrade, Adílio, Zico, Tita, Nunes e Lico. Técnico Jorge Jesus.

Rogério Silva

abrindoojogocaratinga@gmail.com

@rogeriosilva89fm