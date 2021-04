COLUNA ABRINDO O JOGO

Livro do Dragão: Um pouquinho do tênis

Sem dúvida, a pandemia da COVID-19 é a maior tragédia vivida pela humanidade nesse século. Primeiro por todas as vidas perdidas, consequentemente por toda a dor envolvida e traumas causadas por ela. Além de tudo isso, os danos à economia mundial, as mudanças de programação em todos os níveis, pessoais coletivas. Não por acaso, muitos afirmam que “o mundo parou”. Portanto, alguns projetos que já deveriam ter acontecidos, seguem aguardando pelo menos um momento mais propício. Por conta disso, o tão aguardado livro que conta a história do Esporte Clube Caratinga, que estava previsto para ter sido lançado no final do ano passado, ainda não foi. Porém, entramos na fase de revisão das mais de 200 páginas da obra. Posto isto, embora seja uma publicação que terá o futebol como assunto principal. Afinal, o Esporte Clube Caratinga nasceu por causa dele, entretanto, outras modalidades também foram lembradas. O tênis esta é uma delas. Na busca por história, fatos e fotos sobre o esporte, encontramos nos arquivos do contador José Rosa, uma lembrança de 1993 de um dos muitos torneios promovidos pelo clube. Neste, foi uma competição e duplas, cujo resultado teve como dupla vencedora: Izalberto e José Rosa, tendo como vice campeões, Vianey e Cacau (saudoso goleiro histórico do Dragão). O torneio marcou as festividades do aniversário de 76 anos do clube. Mergulhando na história do Rubro, não é difícil encontrar muitos nomes históricos do tênis. Na obra, iremos contar pelo menos um pouquinho de tantos outros nomes que fizeram do Esporte Clube Caratinga, um clube reconhecido até mesmo em outras regiões, não só pelo futebol, mas também pelo tênis forte e competitivo.

Mineiro: Quem vai chegar?

Faltando apenas uma rodada para o fim da primeira fase do estadual, com a vitória apertada sobre o rebaixado Boa Esporte, o Atlético garantiu o primeiro lugar, e consequentemente a vantagem de poder jogar por empates na semifinal independente do adversário. Porém, a torcida anda na bronca com o desempenho do time nos últimos jogos. Depois da derrota no clássico diante do rival que vive seu pior momento na história, a atuação fraca contra um time rebaixado, deixou o torcedor desconfiado e irritado. Afinal, o alvinegro é o time de maior investimento no estado, e um dos maiores do Brasil. Por outro lado, o torcedor embora ache que tenha a obrigação de ganhar o campeonato Mineiro, está de olho mesmo é na Libertadores que irá começar no meio de semana. O grupo é considerado “fácil”, mas pra que isso se confirme em campo, terá que melhorar muito. O adversário da estreia é o Deportivo La Guaira da Venezuela. O jogo desta quarta-feira em Caracas às 19h, será diante de um time considerado mais fraco do grupo.

América e Cruzeiro estarão entre os semifinalistas do estadual. Mas, certamente com menos favoritismo que o rival alvinegro. Se no Coelho a preocupação e se preparar bem para o Brasileirão, tendo como objetivo permanecer, na Raposa o principal objetivo do ano, sem dúvida é retornar a primeira divisão. Depois da vitória no clássico, a torcida se empolgou. Mas, a derrota diante do Pouso Alegre neste domingo, tratou de trazer o cruzeirense a realidade, e fazer enxergar que não terá vida fácil.

Rogério Silva

abrindoojogocaratinga@gamail.com

@rogeriosilva89fm