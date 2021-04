COLUNA ABRINDO O JOGO

Sargento Monteiro: Brilhou também no futebol

A cada dia, às redes sociais parecem mais a seção de obituário dos antigos jornais. Já não temos mais lágrimas pra chorar a perda de tantos amigos. Na coluna de hoje, vamos relembrar um pouco do lendário Sargento Monteiro. Léo Monteiro da Rocha, comandou o Tiro de Guerra em Caratinga do final dos anos 70 até meados dos 80. Muitos foram os atiradores do TG formados sob sua tutela. Nem mesmo a postura rígida, exigência do meio militar, foi capaz de tirar dele a admiração pela maioria dos jovens da época que prestaram o serviço militar nos anos que comandou o Tiro de Guerra 03 004. Mas, Sargento Monteiro fez história também como um dos mais vitoriosos técnicos de futebol em toda região durante o tempo que esteve por aqui. Seu maior feito, levou o América a enfileirar três conquistas consecutivas numa época em que nosso futebol contava com grandes times. Aliás, as três únicas conquistas que o Leão do Asfalto ostenta em sua galeria do campeonato mais importante do nosso futebol regional. Monteiro foi o responsável por montar e treinar os históricos times de 1983, 1984 e 1985. A conquista do tricampeonato foi marcada por uma campanha quase irretocável. Apenas uma derrota para o Santa Rita por 1 a 0. Porém, Depois de passarem por Botafogo de Inhapim e Associação de Bom Jesus do Galho, se encontraram na decisão do certame. O Alvirrubro estava louco pra se vingar do time que lhe quebrou a invencibilidade na competição. Como teve melhor campanha, o América jogava pelo empate. Mas, Sargento Monteiro exigiu que seu time buscasse a vitória para descontar aquela derrota que ficou atravessada. Estádio Feliciano Miguel Abdala lotado. Com gols de Pina, Índio e Paulo Henrique, o tricampeonato estava garantido pelo placar de 3 a 0.

Depois, Monteiro ainda foi campeão também comandando o Esporte Clube Caratinga. Tive o enorme prazer de poder chamá-lo de amigo, ouvir ótimas histórias. Sempre que vinha a cidade visitar seu compadre José Carlos Cerqueira, dava uma passadinha na rádio para uma prosa. Infelizmente no último domingo, perdeu a batalha para a COVID-19 numa UTI de Barra Mansa, Rio de Janeiro onde morava. Deus conforte a família.

Mineiro: Domingo tem clássico

O jogo mais esperado do campeonato acontece nesse domingo no Mineirão. O esperado encontro de Atlético e Cruzeiro pela primeira fase do estadual não terá os apaixonados torcedores nas arquibancadas. Mas, nem por isso promete menos emoção. Pra deixar o clima ainda quente, ambos venceram seus compromissos antes do encontro. O Atlético bateu o Pouso Alegre por 1 a 0, mas, pelo volume do jogo e oportunidades criadas, o placar poderia ter sido maior. Já o Cruzeiro, parece estar finalmente encontrando um estilo sob o comando de Felipe Conceição. A vitória sobre o Coimbra com boa atuação, deu mais confiança para domingo. Porém, embora sempre tenha que se respeitar o peso da camisa celeste, a história gloriosa do time, a rivalidade gigante e a motivação que um jogo desse causa, não tem como tirar o favoritismo do lado atleticano. Com maior investimento, com muito mais opções no elenco, na minha humilde opinião, o alvinegro entra em campo como favorito sim. Entretanto, a Raposa pode se superar e a exemplo da Caldense, também bater o Galo.

Rogério Silva

abrindoojogo@gmail.com

@rogeriosilva89fm