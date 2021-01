COLUNA ABRINDO O JOGO

Caratinga: Sob nova direção

Este ano, o Esporte Clube Caratinga completará 104 anos de vida. O mais antigo clube da região, e o sexto mais antigo de Minas Gerais está sob nova direção. Depois de uma eleição tranquila de chapa única em dezembro, janeiro começou com a posse da nova diretoria. Para o triênio 2021/22/2023, o jovem empresário do ramo cafeeiro Edgar Martins ocupará o cargo de presidente, tendo como vice o policial militar Cláudio Polidoro. Ambos já faziam parte da gestão passada. O trabalho foi tão bom, que nem mesmo num clube onde sempre tivemos históricos de uma política acirrada, desta vez não aconteceu disputa. Além de contar com apoio enorme do Conselho Deliberativo, Edgar e Polidoro contarão com: Fabrício diretor de esportes, Artur diretor Comercial, Rodrigo diretor administrativo, Rilber diretor de patrimônio, Henrique diretor financeiro.

Não tenho a menor dúvida que o nosso querido Esporte Clube Caratinga está em ótimas mãos. Afinal, pelos nomes apresentados, percebe-se que se trata de pessoas cujo interesse é sempre trabalhar pelo melhor para o rubro negro. 2020 não foi um ano fácil também para os clubes que tiveram que se manter a maior parte do ano fechados e com serviços limitados aos seus sócios. Porém, mesmo assim, o Caratinga passou por reforma em boa parte de suas dependências, a maior delas no suntuoso Palácio de Cristal que ficou ainda mais bonito. Além disso, em conversa recente com o presidente eleito, garantiu que as obras não irão parar e muitas melhorias virão para que o associado tenha ainda mais conforto, opções de lazer, e orgulho de ser caratinguense. Em relação ao esporte, voleibol, tênis, e claro o futebol, continuarão recebendo todo apoio necessário. Parabéns ao associado rubro negro que não tenho dúvida, acertou na escolha.

Coelhão de primeira

O América está de volta à primeira divisão para o Brasileirão 2021. O Coelho precisava apenas de um ponto contra o Vitória para garantir matematicamente o acesso para série A. Mas, o time comando pelo técnico Lisca, goleou e fez 4 a 0 pra cima do time baiano. Não é de hoje que o treinador vem fazendo grande trabalho à frente do clube. Ótima campanha no estadual, melhor campanha da história na Copa do Brasil com mais de 20 milhões em prêmios, e agora, o acesso à primeira divisão com antecedência. Sem dúvida, um trabalho que merece aplausos. Entretanto, é bom a diretoria correr para renovar com o treinador que começa a ser cobiçado ainda mais por diversos clubes. Além disso, com a receita da Copa do Brasil, acredito que dará para reforçar ainda mais o grupo, e manter os principais jogadores. Valeu Coelhão!

Rogério Silva

abrindoojogocaratinga@gmail.com

@rogeriosilva89fm