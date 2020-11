COLUNA ABRINDO O JOGO

Vasquinho de cara nova

No mês de agosto deste ano, na coluna Abrindo o Baú, contei um pouco da gloriosa história do Vasquinho de Cachoeira Alegre. Clube nasceu em 1955, criado por um grupo de amigos vascaínos que não perdiam a oportunidade de se reunirem para uma boa prosa e bater uma bola no campo da comunidade que foi construído em 1952. O estádio Dário Gomes foi palco de grandes jogos do Vasquinho de Cachoeira Alegre. Os mais antigos enchem o peito pra dizer que o time não perdia pra ninguém quando jogava em casa. O Córrego pertenceu ao munícipio de Bom Jesus do Galho até 2001. Porém, depois de uma nova composição geográfica, passou a fazer parte do território de Caratinga. Entretanto, enquanto fez parte da vizinha Bom Jesus, o time disputou e conquistou por quatro vezes o título de campeão distrital daquela cidade. Em 2002, já fazendo parte do distrito de Sapucaia, disputou e venceu a Copa Distrital de Caratinga. O Vasquinho voltou a conquistar o título em 2007 se sagrando bicampeão. Portanto, o povo de Cachoeira Alegre tem muitos motivos para se orgulharem do seu time. Entretanto, ultimamente, o glorioso Vasquinho tem preferido não disputar a tradicional Copa Distrital.

Em todas essas conquistas, um nome precisa ser lembrado e reverenciado. Varonil Gomes “Varol” dedicou praticamente toda sua vida ao Vasquinho. Como técnico principal, como treinador da garotada que lotava o campo para treinar. Sem dúvida um trabalho social muitas vezes pouco reconhecido. Não foram poucas as vezes que sacrificava o lazer e o descanso ao lado da família para sair em busca de reforços para deixar o Vasquinho em condições de ganhar título. O reconhecimento a Varonil veio através do Mérito Desportivo recebido por indicação do, então, vereador Dr. Sebastião. Sem dúvida um personagem que merece tantas outras por tudo que fez pelo time e todo trabalho desenvolvido junto à garotada. O esporte sobrevive de pessoas abnegadas como Varonil. Como, faço questão de ressaltar sempre, precisamos valorizar o que o dinheiro não compra.

Alambrado deu outra cara

Quando abordamos o assunto em agosto, falamos do sonho da comunidade, em ver o campo receber melhorias. Mesmo depois de muito trabalho do ex-jogador Cleider em “correr atrás” das melhorias (o que mais se esforçou pra isso), depois do empenho do superintendente João Pereira e do diretor de Esportes Robson da Silva, ainda assim a tão sonhada obra de alambrado continuava sem um desfecho. Afinal, Caratinga é um município enorme, e muitas são as demandas. Neste momento é que entra no processo o vereador Ricardo Gusmão. O parlamentar usou todo seu prestígio junto ao chefe do executivo, não mediu esforço para que o alambrado do estádio Dário Gomes fosse enfim liberado, feita a melhoria prometida e não realizadas por tantos outros. Para quem mora na zona urbana, pode parecer pouco, porém, um campo de futebol para uma comunidade rural é bem mais que um local onde se joga bola. É um espaço de lazer para ás famílias e festas. Por isso, parabéns ao vereador pelo empenho, e ao prefeito pela sensibilidade em entender a importância das melhorias para a comunidade.

