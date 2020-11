COLUNA ABRINDO O JOGO

Quadrangular: Francis merece

O final de semana foi de homenagear o saudoso craque do nosso futebol amador, Francis Amorim, que nos deixou em junho deste ano. Os desportistas Isaías, Tarcísio e Paulo Prado, resolveram promover um quadrangular em Sapucaia no campo onde Francis deus seus primeiros passos ao lado do também saudoso irmão Pelé. Duas categorias agitaram o final de semana no sub 17 e sub 20 no sábado (7) e domingo (8). Na disputa do título sub 17, Leopardo da Vila de Santa Rita e Operário de Raul Soares empataram em 1 a 1. Nas cobranças de pênaltis, o Leopardo venceu por 5 a 4 e conquistou o título da categoria.

Na decisão do sub 20 tivemos um jogo muito disputado entre Operário de Raul Soares x Vila Nova de Sapucaia. Porém, já nos acréscimos, saiu o gol do time de Raul Soares, sem chance de reação ao time da casa. Final, Operário Campeão do Quadrangular na categoria sub 20.

Parabéns aos organizadores pela excelente ideia e lembrança do nome do grande Francis. Infelizmente ainda jovem nos deixou e foi reforçar a seleção do céu ao lado de seu irmão não menos craque Pelé. Parabéns a todos que participaram dessa justa homenagem.

Mineiros: Rodada com show atleticano

O América ficou apenas no empate diante da Ponte Preta e saiu reclamando muito da arbitragem. Porém, a situação ainda é muito boa na vice liderança com 36 pontos. Entretanto, não dá pra ficar reclamando desse jogo, já que na quarta-feira tem tarefa complicada contra o Internacional pela Copa do Brasil. O Colorado é favorito. Mas, o americano pode tem direito de sonhar. O time é bom e bem treinado.

O Cruzeiro tem se mostrado bem mais consistente sob o comando de Felipão. A Vitória sobre o Botafogo de Ribeirão fora de casa prova isso. A situação melhorou desde a chegada do treinador. O Z4 vai ficando para trás, e o sonho de brigar pelo G4 esta reascendendo. Porém, a realidade ainda é de 11 pontos de distância do quarto colocado. Mas, só resta acreditar que ainda dá.

O Atlético atropelou o Flamengo no Mineirão por 4 a 0. Mesmo sem o “elétrico” Sampaoli no Banco de reservas, o time mostrou intensidade e dessa vez não cometeu os erros defensivos dos últimos jogos. O resultado empolga a torcida outra vez na briga com o próprio Flamengo pelo título.

Rogério Silva

www.diariodecaratinga.com.br

abrindooojogocaratinga@gmail.com

@rogeriosilva89fm