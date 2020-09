COLUNA ABRINDO O JOGO

Goiaba, o goleirão!

Caratinga historicamente sempre teve safras de grandes goleiros atuando em nosso futebol. Alguns chegaram a fazer carreira profissional, atuaram até fora do Brasil. Outros se destacaram muito numa época onde nosso futebol era reconhecido como um dos mais fortes do interior. Só pra citar alguns que tive o prazer de ver jogar: Cacau, Gilberto Voador, Artur, Wagner, Joel, Amarildo, Pampinha, Lola, Aroldo e tantos outros arqueiros espetaculares que brilharam por aqui. Atualmente, e já há um bom tempo, um dos melhores goleiros do nosso futebol chama-se Sidney Verly, mais conhecido como Goiaba. A fera foi nosso convidado da live esta semana. Filho do ótimo ex-zagueiro Aílton, Goiaba se destacou nas categorias de base e brilhou também no futebol do Vale do Aço em tempo do Ipatinga. Porém, se tornou conhecido em nossa região quando passou a disputar os campeonatos Regionais sempre se destacando embaixo das traves. Foi assim quando faturou títulos por, Santa Cruz em 2014, Limoeiro 2015. Faturou Regional de Inhapim pelo Sevale 2019 e Santa Clara 2020. Além da Distrital pelo Dom Lara em 2016. Já faz um bom tempo que todo time que pensa em montar um elenco para ser campeão regional, pensa em Goiaba para começar o time. Goleiro de boa estatura, ótima impulsão, se mostra sempre frio quando fica cara a cara com atacantes. Além de estar sempre bem colocado. Na eleição da seleção dos 25 anos do Diário de Caratinga, Goiaba foi um dos goleiros escolhidos ao lado de Lola que brilhou alguns anos antes. A resenha foi show e pode ser conferida no instagram: @rogeriosilva89fm

Mineiros: Atlético na ponta

A rodada foi boa apenas para o Atlético entre os mineiros. O América ficou no zero a zero com a Chapecoense e não entrou no G4 da série B. O Coelho até criou oportunidades, mas faltou caprichar nas finalizações.

O Cruzeiro fez pior, depois de perder para o CSA por 3 a 1, a Raposa esperava se recuperar em casa diante do Avaí que havia sido goleado pelo Sampaio Corrêa. Porém, mais uma vez jogou bem abaixo do aceitável e perdeu entrando na zona de rebaixamento com apenas oito pontos. Quarta-feira mais uma oportunidade de recuperação em casa diante da Ponte Preta, o problema é que tem falta tranquilidade e qualidade ao time de Ney Franco.

O Atlético lidera o Brasileirão com 24 pontos, três a mais que o vice líder Internacional. O time de Sampaoli não tomou conhecimento do Grêmio e venceu com facilidade por 3 a 1 o time misto colocado em campo por Renato Gaúcho. Felizes com o desempenho do time até agora, atleticanos tem me perguntado até onde o Galo irá conseguir se sustentar na liderança. Na minha humilde opinião, o desafio é manter Jorge Sampaoli sob controle. Afinal, o argentino é muito exigente e genioso. Atraso de salários por exemplo não irá tolerar. Conseguindo controlar o cara, as chances de títulos são enormes. Hoje é quem joga o melhor futebol no Brasil.

Palmeiras x Flamengo: O que mais importa não se falou

O Palmeiras estava no seu direito de exigir o jogo. Concordemos ou não com o “tal protocolo” e com regulamento, ele tem que valer pra todos. O Palmeiras não está em hipótese alguma preocupado com questões humanas ou sanitárias. O que importava era a chance de enfrentar um concorrente direto totalmente enfraquecido. Já Flamengo é o clube “negacionista” da COVID. Foi o primeiro a forçar o retorno do futebol e agora briga de forma ridícula para volta do público. O Rubro Negro paga agora o preço e tem 19 jogadores infectados. Agora não queria jogar, enfrentar um time invicto e concorrente direto ao título. Portanto, também está totalmente preocupado apenas com a questão esportiva. Enfim, ambos estão se lixando para o principal, o CORONAVÍRUS! Quando a bola rolou, o Flamengo desfigurado e cheio de meninos, deu um calor enorme no time do Luxemburgo e ficou no empate.

Rogério Silva

www.diariodecaratinga.com.br

abrindoojogocaratinga@gmail.com

Instagram: @rogeriosilva89fm