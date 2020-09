COLUNA ABRINDO O JOGO

Milon Do Val: Valeu eterno presidente

O futebol Regional está de luto. Recebi na noite deste domingo (20) a triste notícia do falecimento do ex-presidente do Esporte Clube Caratinga Milon do Val. Ele estava internado na UTI em Governado Valadares há vários dias e morreu vítima da COVID-19. Milon lutou bravamente pela vida, mas, para tristeza de todos nós, o eterno presidente Rubro Negro sucumbiu ao vírus.

Recentemente, tive o prazer de entrevistá-lo para o livro Esporte Clube Caratinga Honra e Glória do Futebol Mineiro. Mais que uma entrevista, foi uma aula sobre história do Dragão, clube que Milon presidiu por três vezes, sempre de forma marcante. No livro, que breve será lançado, nos presenteou com ótimas histórias e muita simpatia. Alguns trechos dessa resenha que durou uma tarde inteira, regada a um excelente vinho italiano na cobertura do também ex-presidente caratinguense Aloísio Mendes de Andrade. A coluna Abrindo o Baú, publicada no dia 26 de julho, certamente foi a última entrevista concedida por Milon sobre o “seu Caratinga”. Hoje vamos relembrar o que disse o eterno presidente.

RS: Milon do Val chegou quando ao Esporte Clube Caratinga?

Milon: Cheguei ao clube em 1963, em 64 já fui eleito presidente do Conselho quando o presidente do clube era o Biguá da família Guido. (Aliás foi grande jogador do clube). Comecei a fazer um levantamento da situação e vi que era deprimente. Funcionário sem receber há quatro meses, parados sentados na porta do clube, devendo a muita gente na praça, comércio local. Comecei a fazer um trabalho de procurar todos os credores, renegociei com cada um pedindo prazo de 90, 60 e 30 dias dependendo do tamanho da dívida. No banco a dívida era de 10 milhões, antes de ir para o protesto no cartório, pedi três dias pra resolver. Os avalistas eram Valdemar da Bateria e Jairão, que jogou no clube e foi vendido ao Fluminense. Dividi a conta com o Jairão. Deu tudo certo. Com muita economia, fazendo rifa e trabalhando muito, em seis meses a situação melhorou muito. Aí começamos a mudar as coisas, todos os associados me deram muito apoio, inclusive material. (entre risos) Até o Zé Salim deu dois caminhões de brita. Calçamos o clube e começamos a fazer time de futebol forte outra vez. Quando conseguimos iluminar o estádio, consegui trazer o Cruzeiro com grande parte dos titulares para um amistoso para inauguração em 1980. Logo depois em 1982 trouxe Mané Garrincha para um jogo festa com Dr. Maninho lotado renda dividia entre Caratinga e Operário de Raul Soares. Vencemos por 2 a 1, gol de falta de Garrincha.

RS: Qual melhor jogador que você viu com a camisa do Caratinga?

Milon: Durante toda minha vida vi grandes jogadores, mas o melhor de todos chama-se Moacir. Tio Moá, fazia chover

RS: Milon Do Val, fala sobre futebol e carnaval pra gente

Milon: Minha vida foi dedicada ao futebol do Esporte Clube Caratinga, quando entrei fui presidente três vezes, uma vez porque cassei o presidente tive que assumir. Sempre montei grandes times que encaravam qualquer um da região: Democrata GV, Usipa, Acesita, Ypiranga de Carangola, Manhumirim, Teófilo Otoni, Nacional de Muriaé, Leopoldina, Miraí. Enquanto estive no Caratinga ganhamos todos os campeonatos Regionais e da cidade. Tem uma história entre Cacau, Fifi e Jésus; falei com Cacau que cada jogo sem sofrer gols tinha 30 Cruzeiros comigo, Com Fifi o acordo foi, cada jogo sem ser expulso ganhava 30 também, ao Jésus nosso artilheiro, prometi que a cada gol também levava 30 Cruzeiros. Cacau não deixava passar nada, Jésus fazia gols todo jogo, porém teve um jogo, que tinha “um neguinho” que estava provocando demais o Fifi, ele não aguentou, chegou pra mim é disse, “Milon, hoje vou perder meus 30, vou quebrar a perna daquele neguinho ali (risos). Falei com ele, deixa de ser bobo, vai perder o dinheiro por causa dele? Vai jogar sua bola. Terminou o jogo o Jésus tinha feito quatro gols, chamei e falei, pode continuar fazendo seus gols, mas agora só posso pagar 10 Cruzeiros por gol (mais risos) Ele só reclamou que teria que fazer mais gols. Outra história bacana, quando eu trouxe a seleção carioca aqui, o Marcinho acabou com o jogo, o Ailton que jogou no Botafogo queria levá-lo, mas a idade de 26 anos não compensava mais. Marcinho, César, Élvio eram espetaculares.

RS: Como foi o processo para iluminar o estádio Dr. Maninho?

Milon: Teve uma festa aqui oferecida pelo Dr. Dênio Moreira, grande homem, amigo, inesquecível personalidade. Veio o governador do estado, prometeu uma verba de 600 mil Cruzeiros para iluminar o estádio, assim, fui umas quatro vezes a Belo Horizonte atrás do Dênio, porém, me disse que o Estado não tinha dinheiro. Da última vez que fui, levei o Natal da Citran que era meu vice-presidente, sai de lá cansado e disse ao Natal, quer saber uma coisa, vamos nós mesmos realizar a obra. Com a mão de Deus vamos conseguir. Fui na Philips, o cara riu de mim, disse que já tinha feito uns 10 orçamentos para presidentes diferentes do Caratinga, mas eu disse que dessa vez era diferente. Fechei o negócio, 600 mil só a iluminação, voltei pra Caratinga e pensei, agora vou procurar o desportista. Lancei diploma ouro valor de três mil, prata dois e bronze mil. Porém, poucos compraram, eu comprei, Eurico Gade da Rádio Caratinga comprou, Dr. Euclides Etienne Arreguy e mais ninguém comprou. Fiquei apertado, mas como Deus me ajuda, um senhor me liga de Ponte Nova e me oferece um negócio, lançamos o título filhote, o associado compra para o filho que só paga mensalidade depois dos 21 anos, vendeu muito e até passou do valor que precisávamos. Aí começamos a pensar num amistoso para inaugurar, o Cruzeiro queria cobrar 600 mil para vir jogar, levei o Paulinho Bababá comigo, pelo nome já sabe, bom de lábia, chegamos lá pra conversar com presidente Felício Brandi, pechinchamos muito, a esposa do presidente que tinha carinho especial por Caratinga, acabou ajudando e o valor caiu para 300 mil. Fechamos na hora porque sabia que o Dr. Maninho iria lotar. Cruzeiro um timaço com Nelinho, Joãozinho, Roberto César e outros craques. A iluminação ficou muito mais cara, o valor dos cabos não entrou na conta. Vendemos todos os ingressos. Um jogaço, Cruzeiro venceu por 2 a 1, gol do Caratinga foi de Guilhermino de falta, Nelinho elogiou bastante já que bateu seis faltas e não fez, e nosso lateral fez.

A entrevista completa poderá ser conferida no livro em breve. Valeu Milon Do Val. Obrigado por tudo. Vá com Deus nosso eterno presidente.

Rogério Silva

www.diariodecaratinga.com.br

abrindoojogocaratinga@gmail.com

Instagram: @rogeriosilva89fm