COLUNA ABRINDO O JOGO

Jordan: De Caratinga para o mundo

Dizer que Caratinga é um celeiro de talentos não é novidade já faz algum tempo. Muitos foram os nomes em todos os seguimentos que nasceram na querida “Cidade das Palmeiras”. Quando o assunto é futebol, então a lista é das boas. Jordan de Freitas Viana certamente ocupa um lugar de destaque entre esses nomes. Filho do senhor Osmar de Freitas Viana (Tito da Praça) e dona Celina Tertuliana. O pai de Jordan foi taxista da região de Santa Rita de Minas, cuja a grande maioria jogou futebol. Logo cedo se destacou nos times da antiga “Rua da Cadeia” e escolinha do Esporte Clube Caratinga. Jordan fala com orgulho dos tempos de aluno da extinta escola Polivalente. Não demorou foi levado ao Cruzeiro em 1982 aos 16 anos, onde se tornou profissional e atuou até 1991. Eu mesmo, quando criança jogando na escolinha do Caratinga em 1987, me recordo de ter alguns contatos com Jordan de férias na cidade e mantendo a forma no clube, dando voltas no gramado do estádio Dr. Maninho. Sem dúvida era um ídolo pra mim e todos aqueles garotos que estavam ali sonhando quem sabe um dia se tornar jogador profissional como ele. Aliás, 87 foi o ano que conquistou com a Raposa o título de campeão Mineiro.

Depois de encerrar a vitoriosa carreira com atleta, foi estudar e se especializar. Formou-se em Educação Física pela Universidade Federal de Viçosa. Fez especialização em formação e trabalhou na Tombense, Atlético, Francana SP, Comercial de Ribeirão Preto. Participou ainda de projetos internacionais pelo Cruzeiro com jogadores japoneses, coreanos, e africanos. De 96 até 1997 trabalhou em escola japonesa, onde atuou como atleta.

Jordan também tem no currículo a experiência de ter sido técnico na África. De 2006 até 2009, levou Guiné Equatorial a conquista da Copa das Nações da África Central. Aliás, o pais teve sua melhor colocação (64º) na FIFA sob comando do caratinguense. Disputou duas eliminatórias pra Copa do Mundo e Olimpíadas. Jordan fala com orgulho dos seus 15 anos de Tombense onde organizou toda categoria de base e se formou como treinador. Quando retornou ao Brasil, levou o Tombense ao vice-campeonato da segunda divisão do estadual em 2009, e o Social de Cel. Fabriciano 2011, em Nacional de Muriaé em 2013. Enfim, Jordan é um caratinguense daqueles que nos enche de orgulho. A live com essa fera, pode ser vista no Instagram: @rogeriosilva89fm

Atlético campeão: Deu a lógica

O 45º título atleticano é mais que merecido. Afinal, alguém contesta que o time alvinegro é o melhor de Minas atualmente e um dos melhores do Brasil? O bom time do Tombense valorizou ainda mais a conquista. Afinal, o time de Sampaoli precisou inverter a vantagem e soube fazer isso com segurança. Foi melhor nos dois confrontos e conquistou a taça com méritos. Por falar em Jorge Sampaoli, na minha humilde opinião é o melhor treinador em atividade no Brasil depois que Jorge Jesus foi embora. Se irá levar o Galo ao título do Brasileirão não sei, mas, que com ele as chances são muito maiores com certeza são. Porém, até o mais apaixonado torcedor alvinegro, sabe que no Brasileirão a parada é bem mais complicada. O nível de exigência é muito maior. Ainda bem que o argentino também sabe.

