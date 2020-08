COLUNA ABRINDO O JOGO

João vai falar!

Nossa semana de entrevista através do Instagram começou com uma resenha show de bola com o artilheiro Renaldo. Goleador máximo alvinegro em duas edições do Brasileirão. Nesta quarta-feira (26) será a vez de outro ídolo atleticano. O lendário João Leite que defendeu o gol alvinegro em 684 partidas. De 1976 até 1992, foi titular e se tornou uma referência dentro do clube. Nossa Live promete ter muitas histórias dos áureos anos 80 onde o Atlético rivalizava com Flamengo pelos principais títulos do futebol brasileiro e sul-americano. Além disso, João Leite é recordista em conquistas em Campeonatos estaduais. Foram 11 títulos com a camisa 1 do Galo.

Estreou 1976. Chamou a atenção por sua estatura, reflexos, desenvolvimento técnico e ótima colocação em baixo das traves. João conquistou aos poucos a torcida alvinegra. Sua aceitação por parte da torcida, não veio tão rapidamente. João era inseguro nas saídas de bola e descoordenado com as pernas, o que foi perfeitamente corrigido com treinos intensos. Membro da Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte, sua fé em Deus não lhe permitiu deixar-se abater ao levar gols. Para João, as vitórias ou derrotas são todas de acordo com a vontade de Deus e encontra forças para superar as derrotas em versículos bíblicos. O ex-goleiro destacou-se por alcançar uma marca de 118 jogos sem perder, conquistando a vaga de terceiro goleiro da Seleção Brasileira. Nossa resenha será ás 19h30 no Instagram @rogeriosilva89fm.

Parabéns Dragão!

Domingo dia 23 foi dia de comemorar mais um aniversário do Esporte Clube Caratinga. A história do Clube se confunde com a da própria cidade. Não só pelo nome, mas principalmente pelos personagens que construíram nossa história. Maior campeão do nosso futebol com 11 títulos só da Liga Caratinguense de Desportos, a primeira conquista da LCD aconteceu em 1969. Dois craques não conquistaram o título: Jairão, vendido ao Fluminense do RJ por 20 milhões de cruzeiros no meio do campeonato, e Moacir, saiu brigado e foi para o rival América. Porém, fizeram parte do começo da campanha: Quincas, Moacir, Alemão, Setembrino, Jairão e Cacau, Macumba, Luizinho, Alfredo, Hugo e Elcinho. Técnico era Carmo Viggiano.

Além das onze conquistas da LCD, o Rubro Negro ainda tem cinco títulos do Regional. Na época, disputado por times de Teófilo Otoni, Nanuque, Valadares, Cel. Fabriciano, Manhuaçu, Muriaé, Juiz de fora. A competição era promovida pela Federação Mineira.

Breve, lançamento do livro. ESPORTE CLUBE CARATINGA. GLÓRIA DO NOSSO FUTEBOL.

Campeonato Mineiro ainda não acabou

Com o início do Brasileirão, alguns torcedores até se esqueceram que o Campeonato Mineiro ainda não terminou. Pois é, Atlético e Tombense começam a decidir o título nesta quarta-feira. Os dois jogos acontecem em BH. Como o time de Tombos fez melhor campanha na primeira fase, tem vantagem de jogar por dois empates. Mas, mesmo depois de duas derrotas no Brasileirão, não tem como tirar o favoritismo do time de Sampaoli. Resta saber o quão é importante para o argentino essa conquista e qual time pretende colocar em campo. Para o Tombense obvio é o jogo da vida.

