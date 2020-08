COLUNA ABRINDO O JOGO

Cachoeira Alegre: Paixão pelo Vasquinho

CARATINGA – O distrito de Sapucaia, um dos mais importantes do município de Caratinga, que fica cerca de 13 quilômetros da cidade. O Córrego de Cachoeira Alegre, fica, aproximadamente, oito quilômetros da praça central do distrito. Um povo humilde, acolhedor, trabalhador. Uma comunidade formada em sua enorme maioria por agricultores, cafeicultores, que descendem quase todos da tradicional família Gomes direta ou indiretamente. Povo que preserva orgulhosamente suas tradições familiares e religiosas. Além disso, outro motivo de grande orgulho dos cachoeirenses é o time local. O Vasquinho Esporte Clube nasceu em 1955, criado por um grupo de amigos vascaínos que não perdiam a oportunidade de se reunirem para uma boa prosa e bater uma bola no campo da comunidade que foi construído em 1952. O estádio Dário Gomes foi palco de grandes jogos do Vasquinho de Cachoeira Alegre. Os mais antigos enchem o peito pra dizer que o time não perdia pra ninguém quando jogava em casa.

O Córrego pertenceu ao munícipio de Bom Jesus do Galho até 2001. Porém, depois de uma nova composição geográfica, passou a fazer parte do território de Caratinga. Entretanto, enquanto fez parte da vizinha Bom Jesus, o time disputou e conquistou por quatro vezes o título de campeão distrital daquela cidade. Em 2002, já fazendo parte do distrito de Sapucaia, disputou e venceu a Copa Distrital de Caratinga. O Vasquinho voltou a conquistar o título em 2007, se sagrando bicampeão. Portanto, o povo de Cachoeira Alegre tem muitos motivos para se orgulharem do seu time. Entretanto, ultimamente, o glorioso Vasquinho tem preferido não disputar a tradicional Copa Distrital.

Cleider falou em nome do time

Há quase cinco anos tive o privilégio de ver realizado o sonho de adquirir uma pequena propriedade na comunidade. Rapidamente me senti em casa como se já vivesse ali á muitos anos. Os meus finais de semana não são em outro lugar. Neste último, aproveitei para bater um longo papo com meus amigos, Zézé, presidente da Associação de Produtores Rurais de Cachoeira Alegre e Adjacências, João Dário, ex-jogador do time e filho do personagem que dá nome ao campo, e o craque Cleider, um dos jogadores mais vitoriosos da história do clube, e atualmente responsável pela turma de veteranos que movimentam o futebol da comunidade.

Porque o Vasquinho não tem disputado a Copa de Caratinga?

Cleider: Estamos ficando fora da Copa em Caratinga, é porque hoje tá muito difícil. Quando nós jogávamos bola, jogava com amor à camisa. Nada de cobrar, hoje todos querem dinheiro pra jogar. Ás últimas vezes que disputamos, tivemos o apoio do Dr. Sebastião, João Angola com ônibus dele, e da última vez que fomos campeões quem ajudou foi o Paulinho do Dico, que veio com muita vontade de ajudar. Depois alguns patrocinadores. Hoje qualquer jogador quer dinheiro pra jogar. Mas, Deus ajudando, depois do alambrado no lugar, mesmo que seja com time do lugar, vamos voltar a disputar. O alambrado irá ajudar muito. Pra ter uma ideia, da última vez perdemos três bolas porque sumiram no mato. Se tivesse alambrado não teria sumido.

Qual a importância do alambrado para vocês

Cleider: Rogério, qualquer time quer um campo bem arrumado né. Quando pessoal do veterano vem jogar aqui. Imbé, Bom Jesus, todos elogiam muito o campo. Mas o alambrado faz falta. Depois das melhorias, poderemos receber até jogo do Regional da Liga. Qual campo tem um gramado como o nosso? Além disso, depois do alambrado, outras melhorias virão, o sonho de iluminação por exemplo. Tudo que vem de bom pra comunidade a gente quer. Você sabe que não é de hoje que corro atrás disso. Não faço pra mim. Faço pra comunidade. Eu já estou em final de carreira. Faço pensando nos meninos.

Melhorias virão

A comunidade de Cachoeira Alegre tem se sentido abandonada em diversas ocasiões, e carecendo de representatividade. Eu que convivo de perto, e prezo da amizade de boa parte das pessoas, não me canso de ouvir reclamações referentes a esse “abandono” e falta de representantes. Acompanho há pelo cinco anos a batalha do Cleider para conseguir melhorias para o campo. Se engana quem pensa que apenas quem joga futebol será beneficiado. A realidade da zona rural é bem diferente da cidade. O campo é um local de encontro das famílias, lazer e local para prática de atividade física de idosos e crianças. Quer dizer, saúde. Por isso tal melhoria vai muito além do campo esportivo. Tenho acompanhado de perto também as decepções dele e de toda a comunidade com inúmeras promessas. Porém, depois e um esforço do Superintendente de Esporte Lazer e Cultura João Pereira, da colaboração do diretor de Esporte Robson da Silva, teve início o processo para as melhorias no estádio Dário Gomes. Entretanto, todo esse processo emperrou em burocracia, e toda morosidade que permeiam questões que tratam de dinheiro público. Aí que surgiu a figura do vereador Ricardo Gusmão. O legislador comprou a causa, e não poupou esforços para resolver as questões que estavam impedindo a realização da obra. Esta semana, levou pessoalmente a notícia que dentro de poucos dias as melhorias no campo do Vasquinho terão início. Assim, a expectativa é que breve teremos o tradicional Cruzmaltino de Cachoeira Alegre novamente nas competições.

Rogério Silva

