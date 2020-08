COLUNA ABRINDO O JOGO

Sandro jogava em todas

Atualmente o cruzeirense não tem tido muitos motivos para se alegrar. Afinal, sem dúvida o clube passa pelo pior momento em sua história quase centenária. Mas, em um passado não muito distante, o torcedor celeste se esbaldava em conquistas importantes e vivia um momento maravilhoso, daqueles de estufar o peito orgulhosamente. Todos que viveram o início dos anos 2000, tem ainda na memória a conquista da tríplice coroa. O elenco comandado por Wanderlei Luxemburgo conquistou no mesmo ano o Campeonato Mineiro, a Copa do Brasil e o Brasileirão com uma campanha avassaladora. O time que tinha no camisa 10 Alex a referência técnica do elenco, indiscutivelmente o mais talentoso, contava com um grupo experiente, porém, de alguns nomes que não eram assim tão conhecidos. Mota, Márcio Nobre, são alguns dos exemplos. Entretanto, no grupo estava um jovem volante que além de muita qualidade técnica, se destacava pela versatilidade. Sandro, que nasceu Alexsandro Oliveira Duarte, é natural do Rio Grande do Norte. A passagem pelo Cruzeiro foi o ápice da carreira do ex-volante. Ele ficou na Toca da Raposa II de 2003 a 2008. Sempre quando esteve à disposição, foi útil. Para muitos torcedores, ainda estão vivas na memória a roubada de bola e a arrancada do volante, que serviu Jussiê para marcar um dos gols da vitória do Cruzeiro sobre o Atlético, por 3 a 1, na final do Campeonato Mineiro de 2004.

Às 19h30 de hoje terei uma resenha imperdível com Sandro em meu Instagram: @rogeriosilva89fm. O papo com o ex-volante cruzeirense abre nossa semana de live que ainda terá amanhã, quarta-feira também às 19h30, um papo com Reinaldinho, ex-atacante atleticano. A semana promete muita resenha de qualidade. Segue lá: @rogeriosilva89fm

Mineiro: Tá pintando Galo e Tombense

Os jogos e ida da semifinal do Campeonato Mineiro foram vencidos por Tombense contra a Caldense por 1 a 0, e Atlético por 2 a 1 no clássico contra o América. O time da pequena cidade de Tombos fez a melhor campanha da fase de classificação, por isso tem a vantagem até a final de jogar por vitória e derrota pelo mesma diferença, ou dois empates até a grande final. Como venceu o primeiro jogo, na quarta-feira pode até perder por 1 a 0 que garante vaga na decisão pela primeira vez em sua história. Aliás, o trabalho do empresário Eduardo Uram tem dado resultado faz um tempo já. O time sempre tem feito boas campanhas. Porém, depois da chegada do ex-zagueiro Edinho como gestor, ganhou ainda mais organização.

Na outra semifinal o Atlético fez um ótimo primeiro tempo e controlou o jogo. Por outro lado, na segunda etapa o América voltou mais organizado e mais ousado. Equilibrou o jogo e diminuiu o placar. No segundo encontro amanhã, o Coelho precisa vencer por qualquer placar pra chegar a decisão. O empate da vaga ao time alvinegro.

Rogério Silva

www.diariodecaratinga.com.br

abrindoojogocaratinga@gmail.com

Instagram: @rogeriosilva89fm