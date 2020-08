COLUNA ABRINDO O JOGO

Capitão Nonato: Uma História de vida

Nossa primeira live desta semana foi de ótimas lembranças para a enorme torcida cruzeirense que vive atualmente seu pior momento na história. Tive um prazer de entrevistar o eterno capitão Nonato. O histórico ídolo azul celeste deu uma demonstração de humildade e abriu o jogo sobre todos os assuntos propostos por mim e por quem estava ao vivo com a gente. Assim como era em campo, Nonato não fugiu das divididas. Começamos falando sobre seu começo de carreira em seu estado natal, Rio Grande do Norte. Em sua renovação de contrato com o Baraúnas, pediu de luvas uma bicicleta. Afinal quando não percorria todo o trajeto para o treino a pé, pegava bicicleta emprestada com algum amigo. Emprestado ao Pouso Alegre para o Campeonato Mineiro de 1990, Nonato chamou a atenção do Cruzeiro e foi contratado junto com o amigo Paulo da Pinta. Assim começou a brilhante trajetória do eterno capitão cruzeirense. Mesmo sendo destro, teve facilidade de atuar pela lateral esquerda onde fez história com a camisa 06 azul. Foram muitos títulos mineiros, duas Copas do Brasil 1993 e 1996, Libertadores de 1997, e Super Copa. Durante nossa resenha, muitos foram o amigos que jogaram com Nonato que participaram pra deixar mensagem e rever o capitão. Marcelo Ramos, Sandro, Marco Antônio Boiadeiro e tantos outros. Essa demonstração e carinho, é a prova que o cara foi grande companheiro dentro e fora de campo.

Nonato falou de sua história na Toca da Raposa, que morou na concentração quando chegou, e como ajudou muito um garoto talentoso que despontava no clube um “tal Ronaldinho” que depois se transformaria em Ronaldo Fenômeno. Muitas eram as vezes que o capitão levava lanche dos profissionais, para Ronaldinho ainda da categoria de base. Além da simpatia, generosidade e toda sua história, o eterno capitão demonstrou um amor enorme pelo clube que o projetou. A resenha está ainda no instagram pra quem quiser conferir uma rica história de sucesso. @rogeriosilva89fm. Imagino quanta saudade a torcida cruzeirense deve ter de jogadores com esse espírito de garra. Valeu Capitão!

Semi do mineiro

Depois que o Cruzeiro decepcionou sua torcida e ficou fora da semifinal pela primeira vez nos últimos 62 anos, a vaga para a decisão do título obrigatoriamente terá um clube do interior. O duelo Tombense x Caldense irá levar um até a grande final. Por toda a campanha e futebol apresentado até aqui, o time de Tombos é favorito.

No clássico da capital América x Atlético, ambos se conhecem bem. Embora com mais opções e qualidade, o Atlético não terá facilidade diante do bem montado Coelho do técnico Lisca. Acredito em dois grandes jogos.

Rogério Silva

www.diariodecaratinga.com.br

abrindoojogocaratinga@gmail.com

Instagram: @rogeriosilva89fm