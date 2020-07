COLUNA ABRINDO O JOGO

Faixa Azul: Timaço hein!

Que a história do nosso futebol regional sempre foi rica em qualidade e quantidade de talentos não é novidade pra ninguém. Porém, quem assim como eu já passou dos 40 e viveu os áureos anos 80, sabe que já tivemos um número bem maior de talentos. Quem viveu décadas ainda mais distantes como 60 e 70, confirma a constatação. As competições eram fortíssimas e recheadas de craques. Todas as cidades vizinhas contavam com pelo menos um time muito forte. Quando se trata da querida cidade de Inhapim, dois timaços representavam a cidade e impunham respeito a todos. Botafogo e Faixa Azul. Talentos pipocavam por todos os lados e os clássicos eram grandes jogos. Infelizmente nos tempos atuais, embora a cidade continue produzindo craques, essas forças já não se fazem mais presentes nas competições regionais. O Botafogo até ensaiou um retorno quando disputou o Regional da LCD em 2017. Comandado pelo icônico Carlos Roberto Viggiano, figura cujo nome se confunde com o esporte na cidade, o time até chegou a realizar boa campanha, mas caiu na fase de mata mata. Nossa live a próxima quinta-feira às 19h30 no Instagram: @rogeriosilva89fm será com essa fera. Carlos Roberto Viggiano é de família tradicional no futebol e política regional e principalmente em Inhapim, pai do craque Thiago Viggiano, um dos melhores de sua geração, Carlos Roberto também tem história marcante como jogador. Nos tempos de brilho do Faixa Azul, era ele o responsável por defender o gol azul e branco. Depois de encerrar sua carreira embaixo das traves, Carlos iniciou outra brilhante trajetória fora das quatro linhas, como técnico, revelou grandes talentos para o futebol regional, como dirigente, promoveu as mais organizadas competições que já vimos por aqui nos últimos anos. Além de inúmeras atuações de fomento do esporte como diretor de esporte municipal nas diversas vezes que ocupou o cargo em Inhapim. Esses e outros assuntos estarão na pauta da live da próxima quinta-feira em minha conta no Instagram. Enquanto isso, vamos matar saudade desse timaço do Faixa Azul. Em pé: Helder Pousas, Hélcio Pousas, Zabumba, Waltinho Alves, Carzinho, Wandinho Alves, Carlos R. Viggiano, técnico Pedro. Abaixados: Naninho, Maurinho, Toninho Fernandes, Nem Alves, Wagner Alves, Odilon e Tarcísio. Segundo Carlos Roberto, fosse possível entrar numa máquina do tempo e transportar esse time para os dias atuais, ganharia com facilidade o Regional da LCD. Lembrando que ainda estão fora dessa foto: Wander Alves, lateral esquerdo do América MG, Serginho Alves, meia do América MG; Wagner Alves artilheiro do campeonato mineiro de 1981 pelo América MG, Paulinho Rumbudo, Mangelinha, Tião Assis e Pedrinho. Tempos maravilhosos do nosso futebol.

Mineiro: Coelhão na liderança

O final de semana marcou o retorno dos jogos pelo Campeonato Mineiro. Mesmo com a vitória por 3 a 0 sobre a URT e a ótima apresentação, o Cruzeiro corre sério risco de ficar fora de uma semifinal do estadual. Isso porque com a vitória da Caldense, o time de Poços de Caldas, tem três a mais que a Raposa e cinco gols de vantagem no saldo. Isso significa que o Cruzeiro terá que golear a Caldense na rodada definitiva deste meio de semana. Caso contrário, ficará fora do G4. Tombense, 23 pontos; América, 22; Caldense 20; e Atlético, 19, são os quatro primeiros.

Falando do clássico, o Atlético jogou melhor o primeiro tempo. O América jogou melhor o segundo e mereceu o empate. Acho até que se não fosse a ótima atuação do goleiro Rafael, o Coelho teria vencido.

