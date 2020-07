COLUNA ABRINDO O JOGO

Camelo campeão da Copa Oeste

Existe um ditado popular que diz, “a primeira a gente nunca esquece”. Mas, quando se trata de futebol, na verdade a última impressão é a que fica. Na coluna de hoje, peço licença aos leitores para recordar a minha última vez.

A década de 90 foi marcada por incertezas, o fim de competições e projetos importantes em nosso futebol: 1994 ficou marcado por ter sido o último ano do campeonato adulto promovido pela Liga Caratinguense de Desportos, ano que o Sevale de Vargem Alegre conquistou a competição. 1996 marcou a última participação do Esporte Clube Caratinga no Campeonato Mineiro de futebol profissional, time comando pelo técnico Carlinhos Careca. Porém, o ano também marcou minha vida pessoal. Exatamente o ano que entrei para crônica esportiva na Rádio Caratinga 970 AM, meu primeiro contato com microfone foi no programa Giro da Bola, comandado pelo professor Juarez Salles sempre ás 18h30 na emissora. Entretanto, este mesmo ano, marcou minha última participação numa competição oficial dentro de campo.

Com a participação de 12 times, aconteceu a 3ª edição da Copa Oeste de Caratinga. A iniciativa do vereador Odiel de Souza nos anos 1994, 95, também foi realizada em 96. A coordenação este a cargo do saudoso Nelson Souza. Uma equipe de alto nível foi convidada a fazer parte da coordenação e transmissão dos jogos. Geraldão Maia, Jota Baranda e Élio do Carmo, todos também já de saudosa memória.

A competição foi disputadíssima, com jogos “pegados” entre os mais tradicionais times dos nossos distritos. A decisão aconteceu em jogo único entre Dom Modesto e Palmeiras de Santa Efigênia. A rivalidade entre os times era enorme por conta dos vários duelos em Copas Distritais, além disso, colocava frente a frente os irmão gêmeos Jovino e Juvercino, este de saudosa memória. Encontro marcado para uma tarde de domingo do mês Julho no extinto estádio Beira Rio, campo do Bairro das Graças. Embora as duas equipes tivessem ótimos elencos, o Palmeiras era visto como favorito por conta com um time mais técnico e recheado de talentos como: Daniel, Luizinho do América, Julinho do Limoeiro, Tetano, Damiane, Alex, Netinho, e outras feras. Do lado do Camelo de Dom Modesto, não faltava talentos e disposição. Em uma grande decisão muito equilibrada, o Dom Modesto do gêmeo Jovino venceu por 2 a 1 gol gols de Tom, enquanto Julinho descontou para o time alviverde. Final, Dom Modesto Campeão da Copa Oeste de 1996. Na foto, campeões: Rogério, Aroldo, Sidney, Fernando Bocão, Didi, Anderson neguinho, Heraldo. Agachados: Diego, Hudson, Tom e Beto. Ainda participaram da campanha: Tião, Isac, Jaburu, Jovino e outros que não estão na foto e infelizmente não me recordo os nomes. Esta foi minha última assinatura de súmula em jogo oficial. Daí por diante, iniciei minha trajetória na imprensa esportiva.

Quinta tem Moacir na área

Samuel Rosa do Skank canta na música uma partida de futebol que o meio campo é o lugar dos craques. Quinta-feira no Instagram @rogeriosilva89fm a resenha será com um dos grandes da história do Atlético. O ex-volante Moacir revelado no Galo na década de 90, com passagens marcantes por Corinthians, Flamengo, Internacional RS. Ainda teve carreira vitoriosa no Atlético de Madrid, Sevilha da Espanha, seleção brasileira de juniores, tem muita história pra contar pra gente. A resenha será imperdível. Anota aí na sua agenda, quinta ás 19h30.

