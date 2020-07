COLUNA ABRINDO O JOGO

Porque no Verdão não?

Que o Esplanada é um dos maiores clubes do nosso futebol regional, trata-se de um fato incontestável. Que o verdão tem uma das camisas mais pesadas e gloriosas do interior mineiro também. Além disso, que o alviverde carrega uma multidão de torcedores apaixonados também todos nós sabemos, e vemos a cada Campeonato. Portanto, tem todos os ingredientes para ser visto como uma potência em nosso futebol. Porém, o jejum de títulos do time da Grota tem incomodado seus torcedores e as diferentes diretorias que passaram por lá.

Na arte, listei cinco técnicos vitoriosos, que conhecem muito de futebol em especial o regional e mesmo assim não conseguiram êxito comandando o Esplanada. Webert Corrêa “Beto”, recentemente eleito o técnico da seleção dos 25 anos do Diário de Caratinga. Inúmeros títulos de categoria de base, campeão comandado o Limoeiro no Regional de Ponte Nova em 2011, campeão pelo Santa Cruz em 2014 do Regional da LCD, novamente campeão com o Limão Doido em 2015, e outra vez campeão em 2017 no comando do improvável campeão Entre Folhas.

Dedel: Depois que pendurou as luvas como ótimo goleiro que foi, passou a exercer a função de treinador. Realizando ótimas campanha comando do 1º de Maio em Caratinga, no comando do JUPING de Pingo D’água no campeonato do Vale do Aço, conquistando título Regional com o Santa Cruz em 2018 e com o recém criado São Judas em 2019.

Fabrício Tristão: Histórico técnico da ASBJ, presente em todos os três títulos da Associação de Bom Jesus do Galho em nosso regional, como técnico ou auxiliar, Fabrício estava lá. Além disso, comandou times no Vale do Aço e a própria ASBJ no Regional de Inhapim.

João Sapão: Iniciou na base do próprio Esplanada conquistando títulos. Porém, no adulto não conseguiu repetir o sucesso que obteve com a garotada. Saiu da Grota pra conquistar o Regional com o Santa Cruz em 2016. Além disso, grandes campanhas também na Distrital. Foi o segundo mais votado na seleção dos 25 anos do Diário.

Getúlio Dias: Um dos maiores craques do nosso futebol nos anos 80. Um dos principais nomes do título épico do Esplanada em 1982. Ex-árbitro da Federação Mineira. Comandou o Verdão em 2004, perdendo a decisão para o Flamengo do bairro Esperança. Porém, no ano seguinte, comandou o Caratinga rumo ao seu último título do Regional da LCD.

Cinco técnicos, cinco campeões por onde passaram. Mas, em comum, o fato de terem fracassado no comando do Esplanada. Um clube gigante, dono de uma torcida apaixonada que sempre lota um estádio chamado de Caldeirão da Grota, que apesar de tudo isso, conquistou seu último título há 18 anos no retorno do Campeonato Regional. Que de lá pra cá, já viu times que nasceram depois de sua última conquista triunfar três vezes como o Santa Cruz por exemplo. Viu até mesmo o Entre Folhas montado em cima da hora chegar no topo, viu o Lobo de Bom Jesus conquistar três seguidamente, 2010, 2011,2013. Provavelmente teria conquistado 2012 se tivesse tido campeonato. Fica a pergunta: PORQUE O VERDÃO DA GROTA NÃO CONSEGUE SER CAMPEÃO?

