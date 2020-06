COLUNA ABRINDO O JOGO

Seleção Diário 25 anos: O mais votado

Continua repercutindo muito ainda nas redes sociais a seleção Diário de Caratinga 25 anos. Mesmo uma semana após a divulgação da lista que elencou 22 jogadores, dois técnicos e o melhor árbitro, segundo opiniões de 42 listas recebidas de desportistas e internautas, o assunto continua sendo debatido entre atletas, dirigentes, técnicos e torcedores. Enquanto a maioria concorda com grande parte dos nomes, outros discordam e gostariam de ver entre os 22 seus preferidos. Porém, tudo isso é absolutamente normal quando o assunto é seleção. Entretanto, se tem um nome que beirou a unanimidade, é o atacante Juninho do Pelota. Dos 42 votos possíveis, Juninho obteve 36. Mas, se engana quem pensa que o cara é quase unânime apenas entre os torcedores, entre os boleiros, o atacante também é tido como um dos melhores dos últimos anos. Além de toda qualidade técnica incontestável, o rapaz também é visto como companheiro leal, atleta de grupo, disciplinado e sempre muito generoso com os colegas. Portanto, a votação expressiva de “Pelota” demonstra que o cara é craque dentro e fora de campo.

Na minha humilde opinião, embora tenha me surpreendido com a quantidade de votos em um único jogador, Juninho merece sim todos os votos e elogios. Tecnicamente diferenciado, dotado de um senso de colocação enorme, o atacante não esboça nervosismo algum diante dos goleiros. Sempre com muita tranquilidade, algo que demonstra até mesmo nas entrevistas, Juninho dificilmente desperdiça oportunidade de balançar as redes adversárias. Não por acaso, foi eleito melhor jogador do Campeonato Regional em três oportunidades, além de ter conquistado a artilharia também por três vezes. Disputando a competição mais importante do nosso futebol desde 2002, Juninho já marcou 112 gols, conquistou cinco títulos em 12 finais disputadas. Portanto, se toda seleção tem nomes contestados, nesta com certeza o de Juninho do Pelota não é um deles. Afinal, tão currículo, lhe confere sem exagero algum, o título de “Rei da grande área”.

O melhor treinador

Se Juninho foi entre os jogadores quem mais recebeu votos, entre os técnicos esse mérito ficou para Webert Corrêa.

