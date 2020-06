COLUNA ABRINDO O JOGO

25 ANOS DE ESPORTE

O jornalismo está em constante transformação. Para os mais jovens a muito que aprender, para os mais experientes um processo de adaptação que não tem fim. Por isso, o desafio de manter um jornal por 25 anos nas bancas é enorme. Fazer parte dessa história há uma década é um privilegio para poucos. Portanto, muito obrigado aos proprietários, diretores, redatores, jornalistas, companheiros do parque gráfico e todos os funcionários por essa parceria.

Em seus 25 anos de vida, o DC registrou em suas páginas os momentos mais importantes da história de nossa cidade e região. Obviamente o esporte sempre mereceu destaque. Convido o querido leitor para uma rápida retrospectiva desses momentos:

1995: No ano de criação do Diário, Já não tínhamos mais o Campeonato Regional de Futebol da Liga Caratinguense de Desportos. A última edição foi disputada em 1994. Porém, Aconteceu a 12 edição da Copa Distrital. O Sevale (Cerâmica) de Vargem Alegre conquistou o título ao bater o Palmeiras do Sô Divino Rosa por 3 a 2. Desde então, o Jornal jamais deixou de fazer parte e eternizar em suas páginas os momentos mais importantes do nosso esporte.

Desde o nascimento do Diário os campeões da Distrital foram:

Cerâmica (Sevale) (1995), Palmeiras Santa Efigênia (1996), Dom Lara (1997), São João do Jacutinga (1998), Dom Modesto (1999), Dom Modesto (2000), Amatonense (2001 e 2020), Patrocínio (2003), Santo Antônio (2004), América de Santa Efigênia (2005 e 2006), Vasquinho Cachoeira Alegre (2007 e 2008), Patrocínio (2009 e 2010), Vila Nova Sapucaia (2011), Não houve competição 2012, Amatonense (2013), Dom Lara (2014), Vila Nova Sapucaia (2015), Dom Lara (2016), Patrocínio (2017), Força Jovem dos Catitas (2018), Patrocínio 2019. Em toda a história da competição, o Dom Lara é quem mais levantou taça com cinco títulos.

Copa Oeste 1996

Um ano antes do nascimento do DC, o então vereador Odiel de Souza criou a Copa Oeste, competição similar que antecedia a Copa Distrital. A competição teve apenas 03 edições. A última foi conquistada pelo Dom Modesto que bateu o Palmeiras de Santa Efigênia por 2 a 1 no extinto estádio Beira Rio campo do Bairro das Graças.

Regionais

O campeonato mais tradicional do nosso futebol nasceu em 1965 bem antes do Diário de Caratinga. Porém, desde o seu retorno em 2002 ás paginas do jornal sempre estiveram abertas para divulgar e cumprir seu papel de informar, divulgar e fomentar o esporte regional. Os campeões da era do Diário: Depois de um esforço enorme de alguns desportistas: Jorge Mendes Magalhães, Jovino Lopes, Zé Camelô, Fernando Magalhães, o certame foi promovido com o nome de Campeonato Regional da LCD. O Esplanada conquistou o título exatamente 20 anos depois do primeiro título. Os demais campeões: Bela Vista de Piedade (2003), Flamengo Bairro Esperança (2004), Caratinga (2005), Santa Bárbara (2006 e 2007), Bairro das Graças (2008), Flamengo (2009), Associação de Bom Jesus (2010 e 2011), Não houve Regional em 2012, Associação de Bom Jesus (2013), Santa Cruz (2014), Limoeiro (2015), Santa Cruz (2016), Entre Folhas (2017), Santa Cruz (2018). Em 2019 nasceu um novo time na cidade no Bairro Limoeiro, o São Judas Futebol Clube. Em sua primeira participação conquistou o título.

Craques que se destacaram nos últimos 25 em nosso futebol

Dragão profissional: Os anos 90 começaram com o Esporte Clube Caratinga profissionalizando seu futebol. O presidente Rubro Negro era Jorge Mendes Magalhães (Mixidinho). O dirigente realizou o sonho de muitos caratinguenses de ver o Dragão disputando o campeonato mineiro. Primeiro foi a 3ª divisão. Depois o módulo 2 equivalente a segunda divisão estadual. Muitos foram os craques que passaram por aqui até o ano de 1998 quando o clube mudou a direção e encerrou as atividades profissionais.

Profissionais: Nossa região sempre foi um grande celeiro de craques. Alguns deles se destacaram além de nossas montanhas nos anos 90: Marcelo Alves depois de passar pelo Democrata e se tornar ídolo, chegou ao auge conquistando o título Brasileiro de 1995 pelo Botafogo

Jones: Depois de jogar na base do União Rodoviário com o técnico Maguila, passou pelo Ipatinga, Cruzeiro, Bahia, Goiás, Náutico, futebol turco, ABC Natal e Avaí.

Jeferson: ídolo no futebol do norte/nordeste, ganhou apelido de “paredão” e conquistou as torcidas dos grandes no Pará, Paraíba. Atualmente defende o Treze de Campina Grande PB.

Elizeu: Volante de ótima qualidade na base do Santa Rita, chegou ao Democrata GV, passou pelo América MG.