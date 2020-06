COLUNA ABRINDO O JOGO

Seleção do Diário vem aí

Confesso que desde que lancei a ideia de convidar 25 amigos, mais a galera das redes sociais para me ajudarem na missão de eleger os destaques do nosso futebol nos últimos 25 anos, não imaginei que fosse causar esse alvoroço todo nas redes. Que bom saber que nosso futebol amador ainda atrai a atenção de tantas pessoas. Mesmo num momento de paralisação total por conta da pandemia de COVID 19, o assunto futebol mexe com as emoções e as lembranças e uma turma grande.

Amanhã na edição especial do DC iremos conhecer os 22 melhores jogadores nos últimos 25 anos, mais os dois melhores técnicos e o melhor árbitro. Uma lista seleta de vinte e cinco nomes que fizeram por merecer, e escreveram seus nomes na história do nosso futebol. Obviamente, em ¼ de século foram muitos os personagens que passaram pelos campos da região. Alguns surgindo, outros encerrando a carreira. Porém, indiscutivelmente, nosso futebol mostrou que apesar do desparecimento de alguns ícones, campos e times, continua sendo um enorme celeiro de talentos. Além disso, quantos foram os craques de outras cidades e regiões que nos brindaram com talento, acrescentando qualidade aos nossos times. Durante a apuração dos mais votados, foi fácil perceber pela quantidade de citados, como nosso futebol ainda é rico de qualidade. Sem exagero algum, daria para formara diversas seleções de igual nível.

Algumas questões me chamaram a atenção: Primeiro, Pelo fato dos votantes terem sido escolhidos a dedo, pessoas que conhecem profundamente nosso futebol atual e do passado, o critério técnico foi decisivo para entrar na lista final. Segundo, alguns nomes marcaram presença em quase todas ás listas, na minha humilde opinião, demonstra que o craque, aquele jogador diferenciado, é percebido pela maioria dos desportistas. Terceiro, vi que vários técnicos votaram em colegas, mesmo não sendo proibido votar em si. Mesmo num meio onde a vaidade é comum, alguns demonstraram reconhecer o trabalho dos colegas.

Enfim, amanhã iremos conhecer a seleção DIÁRIO 25 ANOS, entretanto, nomes que eventualmente ficarem do fora, não significa em hipótese alguma que não mereciam, como disse, pela quantidade de grandes jogadores que passaram por aqui nesses últimos 25 anos, daria pra formar mais três ou quatro seleções tranquilamente.

