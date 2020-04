COLUNA ABRINDO O JOGO

Live: A semana foi da galera do vôlei

Ainda vivendo o isolamento social recomendado pela OMS (Organização Mundial de Saúde), fazendo o máximo pra trabalhar de casa. Esta semana dei sequência a uma série de entrevistas usando o recurso das lives. A galera apaixonada por voleibol teve motivos de sobra pra ficar ligadinha. Comecei batendo um longo papo com enorme sucesso de audiência com o caratinguense Rodrigo Ribeiro. O levantador e capitão do Minas está isolado ao lado de sua família no sítio da família. Rodrigo falou da carreira, dos sonhos, dos objetivos, e projetos para depois que encerrar a carreira. Porém, o craque que disputa a Super Liga a mais de 10 anos em alto nível, não pensa em se aposentar tão cedo. Aos 34 anos, o levantador ainda tem muito voleibol pra jogar. Como sempre, solícito, humilde e bom de papo, o capitão do Minas atraiu a atenção de muitos amigos que jogaram com ele para nossa live. Torcedores de times por onde passou, invadiram a transmissão para reencontrá-lo.

Durante o papo com Rodrigo, um de seus amigos entrou na live, participou e chamou a atenção. Tratava-se do oposto Rivaldo que fez parte do time do Corinthians ao lado de Rodrigo em 2017. Aproveitando a oportunidade, agendamos com o craque Rivaldo uma resenha. Novamente foi sucesso. Multicampeão por onde passou, o capixaba de Vitória, Rodrigo do Nascimento Pinto, ganhou apelido de Rivaldo pela semelhança com outro craque. Com 2,2 de altura e 103 quilos, o grandalhão esbanja talento e simpatia. Para alguém que construiu uma carreira tão vitoriosa, atuando na poderosa Liga italiana sendo MVP, jogou no voleibol russo e japonês, além de ter servido a seleção brasileira de base e a principal, conquistando a Liga Mundial em 2009, Rivaldo demonstra uma humildade impressionante pra quem conquistou tanto. Já vi atletas que não tiveram 10% do sucesso dele e são um poço de arrogância. Rivaldo pelo contrário, demonstrou que é craque dentro de quadra e um cara espetacular fora dela. Semana que vêm, se Deus quiser teremos outras resenhas de qualidade.

Rogério Silva

abrindoojogocaratinga@gmail.com

www.diariodecaratinga.com.br