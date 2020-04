COLUNA ABRINDO O JOGO

Live com o Paredão

Ainda vivendo o momento de isolamento social, recomendado pela OMS (Organização Mundial de Saúde) por conta da pandemia do novo coronavírus, uma das formas de enfrentar esse momento é utilizar as redes sociais para encontrar os amigos. Os vídeos ao vivo através de aplicativos, tem se tornado a ferramenta mais usada para artistas e personalidades não perderem contato com seu público. O jornalismo já vem fazendo uso faz algum tempo. Com tempo de sobra em casa, resolvi convidar alguns amigos para uma resenha sobre esporte usando meu Instagram: rogeriosilva89fm.

Nesta semana que passou, meu bate papo foi com um amigo que se tornou ídolo no futebol do Norte/Nordeste. O goleiro Jeferson que atualmente veste a camisa do Treze de Campina Grande na PB, deu um show de simpatia e ótimas histórias durante quase uma hora de live. Começamos falando do início de sua carreira no América sob o comando do técnico Cláudio Maguila. Depois falamos de sua passagem pelo Tombense, categorias de base do Atlético onde foi titular absoluto em todas elas. A subida para o profissional como terceiro goleiro que tinha Bruno e Diego Alves no elenco. Jeferson ainda passou por diversos times até se transformar em “Paredão” no futebol alagoano. Iraty do Paraná, Tupi e Vila Nova em MG, CSA, CRB em Alagoas, Campinense, e agora Treze de Campina Grande são os clubes da vitoriosa carreira de Jeferson. Muito contente com os rumos de sua carreira, agradecido ás torcidas dos times pelo qual passou, o goleiro falou da rivalidade enorme em Campina Grande. Segundo ele, no Campinense rival de seu atual clube o Treze, o número 13 é proibido no clube em uniformes, armários e etc … Aos 34 anos, o jogador que nasceu em Caratinga no dia 09 de janeiro de 1986, disse que mesmo tendo mais alguns bons anos de carreira pela frente, já começa a planejar o futuro e pensar no dia de “pendurar as luvas”. Jeferson pretende retornar a Caratinga, cursar faculdade de Educação Física para desenvolver um projeto com seu irmão caçula Alsedino que já atua na área.

Antes do encerramento de nossa live, não tinha como não recordar com o goleiro, o dia em que ele parou o Santos de Neymar na Vila Belmiro numa atuação espetacular pela Copa do Brasil. A quarta-feira, 23 de abril de 2009 dentro para a história para o CSA de Alagoas e para o caratinguense Jeferson, o time alagoano fez 1 a 0 com Júnior Amorim ainda no primeiro tempo. O Peixe comandado por Vagner Mancini, tinha Paulo Henrique Ganso e Neymar para buscar a vaga. O autor do gol foi expulso depois de uma falta, com um jogador a menos, restou ao goleiro Jeferson brilhar com grandes defesas e garantir o resultado que deu a vitória e a classificação ao time azul e branco em plena Vila Belmiro. Eleito o melhor em campo, á noite do dia 23 de abril de 2009, entro para a história do goleiro Jeferson que curiosamente, ganhou o apelido de “Paredão” atuando com a camisa do grande rival CRB.

Durante a live e posteriormente, foram muitos os novos seguidores e amigos que jogaram com ele que participaram e adoraram a resenha com essa fera. Valeu Paredão!

Rogério Silva

www.diariodecaratinga.com.br

abrindoojogocaratinga@gmail.com