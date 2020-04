COLUNA ABRINDO O JOGO

Baú dos campeões

A criação da Liga Caratinguense de Desportos e seus campeões foi um dos temas de nossas lives durante a semana passada. Sem dúvida, nesse momento de paralização total das atividades por conta da pandemia do novo coronavírus, recordar e falar sobre a história do nosso futebol é sempre bom. Afinal, muita gente costuma ignorar quem construiu a rica história do nosso futebol. Na chamada para a live, postei foto de alguns campeões. Afinal, foram 17 diferentes desde o primeiro campeão da LCD, o 1º de Maio em 1965 e bicampeão em 68, até ano passado com o título do debutante São Judas, time que nasceu no mesmo ano que conquistou o título.

Um dos temas abordados dentro do assunto campeões regionais, foi sobre a importância dos treinadores nas conquistas. Afinal, bem diferente do futebol profissional, eles não tem tempo para treinar suas equipes durante a semana para os jogos. Com enorme participação na live de vários desportistas e técnicos, a grande maioria chegou à conclusão que o técnico tem uma importância vital para o sucesso no Campeonato Regional. Pelo fato de não poder treinar o time, é ainda mais importante que tenha conhecimento do grupo, e participe efetivamente da montagem do mesmo. Alguns assumem 100% da responsabilidade na busca por jogadores de confiança e características que querem em seus times. Outro ponto muito importante para se obter sucesso como técnico no futebol amador, é saber gerir o grupo, o chamado “ganhar o vestiário”. Sem a aprovação do elenco, principalmente dos mais experientes, certamente não terá êxito. Durante o jogo, os técnicos precisam enxergar bem e fazer uma leitura correta do jogo. Assim, conseguem mudar o comportamento de suas equipes em campo e interferir diretamente no jogo. Portanto, o papel dos técnicos no amador vai muito além de escalar o time e distribuir camisas. Nos últimos anos, quatro nomes tem se destacado como os mais vitoriosos e competentes técnicos do nosso futebol. Webert Corrêa “Beto”, Fabrício Tristão, João Pereira ( João Sapão) e Dedel. Menção honrosa a Robson da Silva, campeão como jogador pelo Esplanada em 1982, e como técnico em 2002 tirando o Verdão de uma fila de 20 anos sem título. Durante nossa live, ícones como Zé Canuta campeão por América, Caratinga e União Rodoviário; Mineiro campeão em 82, Zé Camelô nome forte do Bairro das Graças, Carlinhos Careca pelo Santa Rita, Sargento Monteiro pelo América, Otávio Cirilo multi campeão pelo Caratinga. Enfim, vários nomes que fizeram história no comando de campeões regionais desde 1965. Esta semana podem esperar, teremos mais resenha como essas.