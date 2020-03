COLUNA ABRINDO O JOGO

Baú do Dragão

Em tempos de pandemia de Coronavírus, o futebol mundial, assim como todas as demais atividades da sociedade, está completamente parado. Todo mundo dentro de casa para se proteger. Então, vamos recordar um tempo de glória do nosso futebol. Daqueles que deixaram saudades. A foto se refere a um jogo no estádio Tancredo Tassar entre União Rodoviário x Esporte Clube Caratinga. O Dragão, maior campeão da história do nosso futebol, nunca teve vida fácil quando subia o morro para encarar o time azul e branco. Na imagem de 1980, vemos um timaço formado por: Sr. Otávio Cirilo, Guilhermino, Zezé, Zé Márcio, Lau, Chicão e Vagner, Anor. Agachados: Milon do Val, Vagalume, Aécio, e Cézar. Willian e Marcinho. Esse time faturou ainda o Regional vencendo o Democrata de GV em pleno estádio Mammoud Abbas.

Breve, estaremos lançando um blog esportivo chamado AMIGOS DA BOLA! Mais um espaço para registrar e valorizar a história de nosso futebol amador. Aguardem!

NOTA OFICIAL 05/2020

Caratinga 18 de março 2020

Seguindo orientação da Secretaria Municipal de Saúde de Caratinga, para que seja evitado eventos com aglomerações, com intuito de proteger a população aos riscos em relação a grave crise mundial causada pelo novo coronavírus, a coordenação da 4ª edição do Torneio Sindcomerciários, decidiu pela suspenção da competição até que tenhamos por parte das autoridades de saúde, uma posição em relação ao controle do COVID-19.

Desta forma, estaremos cumprindo nossa parte na preservação da saúde de todos os envolvidos, e cumprindo uma determinação que já vigora em todo o Brasil.

Agradecemos a compreensão de todos, e peçamos a Deus para nos proteger dessa grave e real situação que se agrava a cada dia mais.

Coordenação da 4º edição do Torneio Sindcomerciários -Jair Gregório da Silva – presidente Sindcomerciários

Carlos Henrique – Vice presidente

Hercules Maximiniano, Rogério Silva e Adenilson Geraldo – coordenadores.

