COLUNA ABRINDO O JOGO

A Espera da Distrital

Os desportistas de Caratinga, principalmente da zona rural, seguem aguardando com apreensão a primeira reunião que definirá sobre participações e datas da tradicional Copa Distrital. A competição criada em 1984 pelos saudosos Otávio Cirilo e Nelson Souza, passou por diversas transformações ao longo da história. Muitos são os privilegiados em poder bater no peito e dizer que foi campeão da Distrital. Porém, a comunidade de Dom Lara tem o orgulho de ostentar o maior número de conquistas. O alviverde faturou a copa em cinco oportunidades: 1985, 1993, 1997,2014 e 2016. Não tenho a menor dúvida que o Dom Lara certamente estará presente agora também em 2020 em busca do Hexa. Entretanto, Catitas, Patrocínio e Palmeiras de Santa Efigênia, além do Vila Nova de Sapucaia não medirão esforços para impedir que o Dom Lara aumente ainda mais a vantagem de títulos.

Em conversa recente com o diretor de Esporte Robson da Silva e o superintendente João Pereira, ficou claro o desejo de promoverem uma bela Copa Distrital. Aguardando a agenda do prefeito para realizarem a primeira e mais importante reunião, ambos não têm a menor dúvida do sucesso de mais uma Copa Distrital.

Mineiros: Coelho lidera

A liderança do estadual com 18 pontos é o melhor momento do América no ano. O Coelho comandado pelo folclórico Lisca, que não quer mais ser chamado de “doido” tem jogado bom futebol apesar das limitações técnicas do elenco. O time tem demonstrado esquema tático e uma evolução a cada jogo. Bom lembrar que Lisca assumiu um time que apesar de não ter conseguido volta à Série A em 2019, teve o bom trabalho mantido pela diretoria.

Atlético e Cruzeiro fizeram um bom clássico no sábado no Mineirão. A expectativa não era das melhores, já que Galo e Raposa não passam por boa fase. Porém, a tradição de ambos elevou a vontade e até mesmo o nível do jogo no segundo tempo. Com um time mais experiente, mesmo comando pelo interino o Atlético jogou melhor e foi mais eficiente que o rival. Por outro lado, o Cruzeiro não fez uma partida ruim. Criou e até teve chance de sair com um ponto do confronto. Mas, o talento de Otero impediu. O time Celeste ocupa a 5ª posição faltando três rodadas para o final da primeira fase. Não acredito que seja motivo para enormes preocupações. Mas, a inconstância da equipe sim deve preocupar. O jeito é torcedor para que os reforços experientes cheguem e possam atual logo. O Atlético vive a expectativa de saber o que Jorge Sampaoli pode fazer. Na minha humilde opinião o atleticano tem motivos para estar animado. Principalmente porque a diretoria irá buscar os reforços pedidos por ele. A se lamentar apenas o fato da contratação não ter acontecido antes.

A lista de Tite

O trio do setor ofensivo do Flamengo foi a principal novidade da convocação de Tite para os próximos jogos da seleção brasileira, contra Bolívia e Peru, os primeiros das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, no Catar. O meia Everton Ribeiro e os atacantes Bruno Henrique e Gabigol são os destaques da lista, ao lado do volante Bruno Guimarães, ex-Athletico-PR e atualmente no Lyon, chamado pela primeira vez para a equipe principal do país. Tite está sentindo a pressão por mudanças. Assim como seus antecessores, o treinador não é muito afeito a dar chances a quem não faz parte de seu grupo de confiança. Porém, diante do fraco futebol apresentado nos últimos jogos, e a pressão de alguns por mudanças, Tite não teve outra alternativa. Entretanto, quero ver mudar também sobre o esquema tático.

