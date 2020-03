COLUNA ABRINDO O JOGO

Copa Sindcomerciários: Bola rola hoje

25 times começam hoje a disputa da 4º edição do Torneio Sindcomerciários de futsal. A partir das 13h30 a bola rola para o partida de abertura entre Grupo Barbosa x Signet. A competição irá até o dia 01 de Maio quando se encerra com a grande final e homenagem aos trabalhadores.

No programa Abrindo o Jogo desta semana, recebi Bruninho Rocha da Itaúna Embalagens e Prinsmayllon Rodrigues do Mineirão Atacarejo. Ambos falaram da importância do Torneio, da expectativa em relação aos seus times e fizeram uma análise dos demais grupos. Domingo às 18h tem reprise no Super Canal.

JOGOS DA PRIMEIRA RODADA

Hoje

13h30 – Grupo Barbosa x Signet A

14h30 – Paraíso da Borracha x Funec/Casu B

15h30 – Super Cabo Multi x Uni e Paz C

16h30 – Grupo Mais Café x Pablo Modas E

Domingo (08)

07h30 – Milani x Sup.Irmão Raul Soares E

08h30 – Casa do Biscoito x DPC 1 (Thales) D

09h30 – Centro Aut. Magalhães x Casa Auxiliadora A

10h30 – Mineirão x Grupo Barbosa A

13h30 – Minas Contábil x Petisco e Mara D

14:30 – Real Básico x Hospital Nossa Senhora Auxiliadora B

15h30 DPC 2 (Luciano) x Sup. Irmão Praça C

16h30 Grupo Mais Café x DPC 3 (Rivaldo) E

Mineiros: Hoje tem clássico

Neste sábado às 19h, Atlético x Cruzeiro irão se encontrar pela primeira vez no ano. A expectativa principalmente pelo lado dos atleticanos era de chegar nesse momento vivendo um momento muito superior ao arquirrival. Porém, depois da troca de treinador com menos de dois meses de trabalho, o novo técnico que irá assumir apenas na segunda-feira, a diferença entre os rivais para o clássico não é tão grande como se imaginava.

Pelo lado cruzeirense a situação não é das melhores. A Raposa se classificou no meio de semana para a próxima fase da Copa do Brasil passando apertado pelo Boa Esporte apenas nos pênaltis. Além disso, a qualidade do jogo está longe de transmitir segurança até mesmo para o torcedor mais apaixonado. Ao longo da história do confronto, não me lembro de ambos entrarem para o jogo tão em baixa com torcedor. Por outro lado, como sempre ocorre, o vencedor ganha uma semana de folga das pressões e tranquilidade pra trabalhar.

A recomendação (proibição) bizarra da PM de que a torcida atleticana não pode entrar com faixas ou camisas que faça alusão ao rebaixamento do Cruzeiro é surreal. Simplesmente ridícula. Depois da repercussão negativa por todo o país, reconsiderou e disse que vale para as torcidas Organizadas. Resumindo, continua sendo ridícula e não irá adiantar nada. Pergunto: Quando a torcida começar a cantar sobre a série B, o que a PM fará?

Rogério Silva

www.diariodecaratinga.com.br

abrindoojogocaratinga@gamail.com