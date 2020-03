COLUNA ABRINDO O JOGO

América Vôlei em destaque

Neste mês de março, o projeto América Vôlei completa três anos de sua aprovação junto ao governo do estado. Em 2016 recebi o convite do ex-presidente do clube Jander Rocha para ocupar o cargo de diretor esportivo do nosso glorioso América. Missão dada, missão cumprida. Além de fortalecer diversas áreas esportivas, meu sonho era poder realizar algo diferente em uma modalidade que não fosse futebol. Assim, depois de conversar com duas amigas Erica e Helizângela atletas de voleibol da cidade, fiz o convite para levar o time que tinham para representar o clube nas competições e usar nossa estrutura. Porém, depois de um papo muito produtivo com o professor Wagner Maciel da UNEC, nasceu o desejo de transformar o desejo num projeto ambicioso. Professor então me levou ao clube USIPA em Ipatinga para conhecer de perto como funcionava lá e conversar com profissionais e coordenadores que são referência no Brasil. Voltei decido e maravilhado com o que vi. Comecei a trabalhar primeiro dentro do conselho do clube para convencer os colegas da importância de um projeto parecido adaptado a realidade no nosso clube claro. Obviamente nem todos agradaram muito da ideia. Porém, obtive apoio da maioria e fui atrás. Busquei orientação do projetista Josias da USIPA que acabou se tornando parceiro e amigo. Assim, em 20 de outubro de 2016 protocolamos junto a Secretaria de Esportes de Minas Gerais o projeto América Vôlei. Depois de uma rigorosa análise pela equipe técnica da secretaria, em Março de 2017 recebemos a certidão de aprovação nº 2016.01.0148. O América estava oficialmente fazendo parte do projeto Minas Olímpica do governo de Minas. Autorizado em buscar parcerias através do desconto em ICMS, a Viação RioDoce foi nossa principal apoiadora inicialmente com valor de R$ 78.000 depositados numa conta exclusiva do projeto. Recurso destinado para aquisição de matérias esportivos e contratação de profissionais para formação de atletas de voleibol. Recentemente a convocação do garoto Vitinho, cria do projeto e único do Leste Mineiro convocado para seleção mineira, comprova que todos que abraçaram a ideia desde o início estavam tinham razão.

Mineiros: Hora de olhar pra cima

A vitória cruzeirense sobre o Uberlândia não foi com folga e total superioridade. Porém, a simples presença de Marcelo Moreno no ataque e sua experiência já deu mais confiança à garotada. A Raposa deve usar o estadual para se preparar para o Brasileirão da Série B. Seu principal objetivo no ano. Não subir é algo que não passa pela cabeça de nenhum torcedor celeste.

O Atlético agiu rápido e contratou Jorge Sampaoli para o lugar de Dudamel. Sem dúvida um salto de patamar. O técnico argentino tem um currículo vitorioso e fez ótimo trabalho no Santos ano passado. As chances de sucesso sob o comando de Sampaoli é bem maior que sob a tutela do ex-treinador. Porém, será preciso reforçar o elenco para sonhar com uma campanha pelo menos parecida com a do Peixe em 2019. A presença do argentino anima sim. Entretanto, contratações são essenciais.

Rogério Silva

www.diariodecaratinga.com.br

abrindoojogocaratinga@gmail.com