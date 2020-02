COLUNA ABRINDO O JOGO

Sindicomerciários: Vai começar

Uma reunião na sede do Sindicato dos Comerciários de Caratinga definiu os participantes e regulamento da competição deste ano. Dia 07 de março a bola irá rolar para a 4ª edição do torneio que coloca frente a frente, times formados por funcionários do comércio registrados em carteira. 25 equipes estarão na disputa do título: Aeco, Casa Auxiliadora, Casa do Biscoito, Centro Automotivo Magalhães, DPC1, DPC2, DPC3, Ferrobrás, Grupo Barbosa, Grupo Mais Café, Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, Itaúna Embalagens, Milani, Minas Contábil, Mineirão, Pablo Modas, Paraíso da Borracha, Petisco e Mara, Real Básico, Signet, Super Cabo, Irmão Supermercado Praça, Irmão Supermercado Raul Soares, Funec/Casu, Uni e Paz. A competição deste ano promete ser a mais disputada equilibrada de todas até aqui.

Mineiros: A coisa tá feia

Que o futebol mineiro passa por uma de suas piores crises não é novidade. Porém, a pergunta é: pode ficar pior? A resposta é sim. Basta olhar o que Atlético e Cruzeiro tem feito até aqui na temporada e a perspectiva para a sequência dela. O Cruzeiro irá disputar este ano a segunda divisão do Brasileirão, não bastasse isso, vive uma crise financeira, política, e moral sem precedentes. Tudo isso claro acaba tendo reflexo em campo. Um elenco formado por jovens da base, e nomes sem peso e de qualidade discutível. A aposta será na mescla com jogadores que tem história no time como Fábio, Edilson, Robinho e no ídolo Marcelo Moreno. Porém, não se tem a menor convicção que dará certo.

O Atlético iniciou 2020 com uma expectativa enorme. O torcedor tirou onda com o rival pela queda pra série B, e ainda viu chegar um técnico estrangeiro com novas ideias. Entretanto, depois de 52 dias, foi eliminado na Copa Sul Americana numa semana, e protagonizou um dos maiores vexames de sua história sendo eliminado pelo desconhecido Afogados de Ingazeira (PE). Além disso, o futebol pobre apresentado pelo time e as decisões equivocadas do presidente, não fazem do alvinegro um time muito melhor que o grande rival. Resumindo, na terra do pão de queijo, quando o assunto é futebol a coisa tá feia.

Jesus no comando

Se tem uma torcida que vive um momento mágico é a Rubro Negra. O torcedor flamenguista não para de comemorar as conquistas de 2019, e o começo da temporada 2020 com as conquistas da Super Copa do Brasil, a Recopa Sul Americana e até mesmo a tradicional Taça Guanabara (mais antiga que o próprio campeonato carioca). Sem dúvida o FLA é o time a ser batido não só no Brasil como na América este ano. Todo o esforço da gestão Bandeira de Melo em equilibrar as contas e aumentar a receita está se refletindo agora. Porém, dentro de campo a principal peça do sucesso em minha opinião atende pelo nome de Jorge Jesus. O português quebrou paradigmas, mudou estrutura e principalmente recuperou a essência do futebol bem jogado que foi marca registrada do clube nos anos 80.

Rogério Silva

www.diariodecaratinga.com.br

abrindoojogocaratinga@gmail.com