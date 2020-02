COLUNA ABRINDO O JOGO

Sindicomerciário: Contagem regressiva

O programa Abrindo o Jogo desta semana recebeu o presidente do Sindicato dos Comerciários de Caratinga Jair Gregório da Silva, e o desportista Hercules Maximiliano que abordaram a 4ª edição do Torneio de Futsal voltado para empresas. A competição terá início no dia 07 de Março. O torneio já é o mais esperado por funcionários de vários setores do comércio. Jair destacou a importância do evento para promover a integração da classe. Além disso, ressaltou que os patrões que no começo ficavam reticentes em apoiar o campeonato. Entretanto, depois das primeiras edições observaram que satisfeito, o funcionário tinha rendimento melhor no trabalho. Hércules abordou sobre a responsabilidade da organização do torneio e do interesse dos times. A edição deste ano irá fazer homenagem aos 25 do jornal Diário de Caratinga. Equipes montadas, expectativa enorme pra bola rolar no CTC. Sem dúvida teremos uma competição disputadíssima e com nível técnico bem bacana. Só pra lembrar, o time do Irmão Supermercado conquistou o título em 2019.

Mineiros

O Cruzeiro perdeu sua invencibilidade na temporada somente agora. Porém, a Raposa chegou ao confronto contra o Tombense vindo de quatro empates. Mesmo com um jogador a mais desde o primeiro tempo, o time de Adilson Batista demonstrou pouca inspiração e falhas individuais. A derrota por 2 a 0 foi merecida. Sem dúvida o time Celeste precisa melhorar muito para passar sem susto pela Série B.

O Atlético jogou melhor, deu esperança a torcida que poderia golear o Unión de Santa Fé. Porém, a mesma intensidade do primeiro tempo não foi mantida no segundo. O Galo venceu por 2 a 0, mas foi eliminado da Copa Sul americana. Sem dúvida o que pesou foi a derrota desastrosa na Argentina. Entretanto, a nova formação com três zagueiros e três armadores deixou o time mais leve e agradou a torcida.

Racismo: Até quando?

Numa única semana, dois tristes episódios trouxeram à tona mais uma vez a vergonha do racismo no mundo do futebol. O atacante do Porto Marega, depois de passar o jogo inteiro contra o Vitória de Guimarães sendo ofendido, hostilizado, agredido pelo simples fato de ser negro, fez o gol e desabafou. Decidiu abandonar o campo por não suportar mais. Infelizmente todos à sua volta erraram. Seus colegas de time perderam a grande chance de sair junto e demonstra apoio ao companheiro, os adversários também, o árbitro aplicou cartão amarelo a Marega por conta de sua atitude de abandonar o jogo. O jogador certamente será punido pela federação portuguesa, os agressores não. Sabem porquê?

Pela Copa Sul americana, a classificação vascaína sobre o Oriente Petroleiro foi manchada pelos xingamentos sofridos pelo goleiro reserva Alexandre. Alguns torcedores bolivianos entoaram gritos de “macaco” para o banco cruzmaltino. Infelizmente parece não ter fim atitudes como essas.

Porque lá como aqui, tem muita gente que acha “normal”. Pra essa gente, no estádio de futebol pode sim xingar o negro de macaco, qual problema? Sempre foi assim. Alguns IDIOTAS dizem que é mimimi, que futebol está chato. Pra eles não tem nada de errado. Pra esses imbecis, nos negros estamos nos vitimizando. Se você é branco, pode ser que conheça bem sobre o assunto racismo, pode ser que se dedique a estudar o tema, acredito até que a maioria seja contra o racismo. Porém, só quem é negro tem autoridade pra falar da dor do racismo. Além de IDIOTA, todo racista é um covarde em potencial. Afinal, duvido algum desses encontrar mano a mano com um negro na rua e xingá-lo de macaco. No estádio e nas redes sociais fica fácil. Quero ver cara a cara!

