COLUNA ABRINDO O JOGO

Microsul campeão: Tem que respeitar

Quem diria que aquele time criado para abrigar um projeto pessoal para incentivar os filhos, se transformaria na equipe vai vitoriosa do futsal regional nos últimos anos. O empresário Istefam Castro, auxiliado pelo fisioterapeuta Duany Lopes, começou junto a história de sucesso da Microsul Futsal. Em pouco tempo de existência, vários foram os títulos conquistados em diversos torneios e campeonatos por toda a nossa região. Dessa vez a conquista aconteceu na cidade de Divino que promove uma das mais tradicionais competições de futsal da Zona da Mata. A Microsul bateu na final o Balão Futsal por 3 a 2 e faturou a competição de forma invicta: Alisson Vinicius, Istefam, Pablo, Silveiro Vitor, Mateus Silva, Richardson, Fagner Roque Oliveira, Luizinho e Duany.

No começo do projeto, me recordo bem de ouvir algumas críticas ao trabalho dos meninos. Umas construtivas de quem queria ver dar certo, outras destrutivas de quem parecia até torcer pra dar errado. Pois bem, passaram-se alguns anos, imagino que quem torceu pelo sucesso deles está vibrando nesse momento; quem torceu contra, já deve ter percebido que contra quem trabalha e leva as coisas a sério, não adianta torcer contra. Uma das críticas que ouvi muito em relação a dupla Istefam/Duany, é o fato de não terem uma formação acadêmica na área de Educação Física. Como a maioria dos desportistas, acho de enorme importância uma formação acadêmica em qualquer profissão, quanto mais conhecimento melhor. Portanto, ter um diploma é muito importante sim. Porém, não é apenas isso que leva alguém a conquistar títulos e respeito das pessoas. Demonstrar conhecimento teórico, prático, tático e saber gerir vestiário é vital pra bater campeão. Sendo assim, eles estão de parabéns e merecem respeito.

Mineiros: Longe do ideal

Atlético, Cruzeiro e América são favoritos como sempre a conquistarem o título do estadual. Pela situação do maior rival, o alvinegro é muito favorito em minha opinião. Porém, é preciso reconhecer que todos ainda estão bem longe do ideal, ambos tem muito pra evoluir. O América irá apostar no folclórico, mas bom técnico Lisca doido, o Atlético trouxe o venezuelano Rafael Dudamel que fez grande trabalho na seleção de seu país. O Cruzeiro apostou na continuidade de Adilson Batista técnico que dirigiu o time nos últimos três jogos do Brasileirão 2019. Acredito que os três tem condições de desenvolverem bons trabalhos. Entretanto, cada dentro de suas possibilidades e metas. O Atlético tem quinta-feira a estreia na Copa Sul Americana na Argentina contra o Unión, em Santa Fé. Por isso a explicação do time reserva no empate contra o Tombense. O Cruzeiro tem como grande objetivo do ano retornar à Série A do Brasileirão. Será o grande da competição este ano, mas não terá facilidades. O América tem o mesmo objetivo da Raposa. Entretanto, mesmo com situação financeira complicada, o time azul terá mais recursos para se reforçar. O Coelho mais uma vez tentará na garra e na força de jogadores menos badalados.

