COLUNA ABRINDO O JOGO

Baú do Lobo

Quem me conhece, sabe o quanto gosto de estudar e falar da rica história do nosso futebol regional. Enquanto não se inicia a temporada de jogos oficiais por aqui, te convido pra recordarmos mais um pouquinho. Recebi de meu amigo Kdner Valadares uma foto que é uma verdadeira relíquia. Trata-se do time da Associação Sportiva de Bom Jesus do Galho, campeão regional de 1974. Aliás, sobre essa conquista, durante muito tempo a Liga Caratinguense de Desportos não reconhecia como oficial tal título. O motivo, a competição não contou com a participação dos times de Caratinga. Afinal, a cidade havia sofrido muito com a grande enchente de 1973, e outra em 1974. Assim, os times da cidade decidiram não jogar o certame. Anos depois, conversando com dirigentes da LCD a época, pude levantar a tese aqui mesmo nesta coluna, que a ASBJ é sim o legítimo campeão de 1974. Afinal, Santa Rita, Santa Bárbara e outros tradicionais times disputaram o Regional. Na época pertenciam a distritos de Caratinga. Portanto, o Lobo é o grande campeão de 1974 e se orgulha de ser pentacampeã Regional. Vamos ao timaço Em pé: Nina, Vicente (Nanico), Kdner, Fernando, Batista, Luiz e Pedrinho Jofre. Agachados: Gerino, Luizinho Candeia, Tutuca, Carlinho e Maranhão.

Galo lidera

Como sempre digo, campeonato estadual não serve de parâmetro pra muita coisa. Porém, é possível fazer algumas observações. Não é precipitado afirmar por exemplo que o Cruzeiro já demonstra mais organização e disposição. Em razão das chuvas intensas em Minas, o confronto contra o Tombense foi adiado.

O Atlético lidera depois da goleada pra cima do Tupynambás. O placar refletiu exatamente a superioridade do time de Dudamel. Não se pode negar que a expulsão do lateral adversário facilitou as coisas. Mas, a intensidade e organização da equipe tem agradado. Sem falar na estreia do lateral Mailson que além do gol, jogou muito bem.

Valeu Kobe

Sou do tempo que os meninos da minha época eram apaixonados por futebol e basquete. Tive o privilégio de ver Magic Johnson, Michael Jordan. Oscar, Paula, Hortência. Quando criança torcia para o Lakers. Muito triste com a partida repentina do último grande ídolo do Lakers. Kobe Bryant sem dúvida mesmo aposentado desde 2016, ainda detém recordes e números impressionante. Um legado eterno. Valeu Kobe!

Rogério Silva

www.diariodecaratinga.com.br

abrindoojogocaratinga@gmail.com