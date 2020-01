COLUNA ABRINDO O JOGO

Saudades do Dragão

Enquanto a temporada do nosso futebol regional não começa pra valer, vamos recordar um pouco da época de ouro do profissional do Esporte Clube Caratinga. Os anos 90 foram de estádio Dr. Maninho lotado para assistir o Dragão na terceira e segunda divisão do Campeonato Mineiro. Com apoio de alguns empresários da cidade e uma diretoria apaixonado por futebol, o Rubro Negro fez a Cidade das Palmeiras sentir um pouco do clima do futebol profissional. Comandado pelo saudoso Nilton Lana, esse timaço do Caratinga fazia tremer as arquibancadas do estádio do Dr. Maninho: Geraldo, Dendê, Borges GV, Marcelo, Messias, Borges, Paulão, Lana, Germano, Ribas, Toninho, Boca de Flor. Ainda hoje, muitos me perguntam se ainda é possível termos um time profissional na cidade outra vez. Sinceramente, mesmo entendendo que nossa cidade cresceu em população e economicamente com a chegada de outros empreendimentos, acho muito difícil que possamos ter um time profissional tão cedo por aqui. Afinal, o futebol tem se tornado cada vez mais caro. Sem investidores e empresários do meio como acontece em Tombos por exemplo, torna-se impossível. Sem falar na exigência de uma gestão profissional. Confesso que sonho com esse dia ainda.

Atlético é favorito?

A pergunta que mais tenho ouvido sobre o Campeonato Mineiro deste ano é se o Atlético é favorito ao título este ano. Sempre respondo que na minha opinião, sim. O Alvinegro é favorito a ganhar o estadual. Pela segunda vez na história, os dois principais clubes de Minas não começam uma temporada em condições de igualdade. A primeira vez que isso aconteceu foi em 2006, exatamente no ano que o Atlético jogou a série B do Brasileirão. No estadual daquele ano, o título foi decidido entre Ipatinga e Cruzeiro. O Galo sequer chegou à final. Não acredito que a Raposa ficará fora da decisão do estadual este ano. Porém, não tem como negar o favoritismo alvinegro. Com poder maior de investimento, ambiente mais tranquilo pra trabalhar, e sem a preocupação em ter que subir para a 1ª divisão novamente, o Atlético na minha opinião é favorito sim. Entretanto, o time Celeste pode contanto com a força da torcida que tem demonstrado apoio neste momento complicado, surpreender e dar a volta por cima já no Mineiro.

Invasão estrangeira

Faz tempo que o futebol jogado no Brasil tem deixado a desejar quando o assunto é qualidade de jogo. A grande maioria dos nossos treinadores tem montado seus times para “golearem por 1 a 0” ou até mesmo perder de pouco. A frase mais ouvida nos últimos anos tem sido “o resultado é o que interessa”, acabou tirando o prazer de muitos que assim como eu, cresceram assistindo bons jogos. O argumento que não temos grandes jogadores e que nossos melhores estão na Europa não explica toda a mesmice do nosso futebol. Na minha humilde opinião, passa principalmente pela filosofia de jogo de nossos técnicos e o temos em perderem seus empregos. Por conta disso, confesso que estou adorando está “invasão” dos técnicos estrangeiros no Brasil. Obviamente nem todos alcançarão o sucesso e conquistarão títulos. Afinal, nem todos os clubes darão condições de trabalhos ideais. Porém, se conseguirem trazer um pouco de alegria para o nosso jogo e oxigenar nosso futebol em ideias, já terão prestado um bom trabalho para o Brasil que já foi chamado de país do futebol.

Rogério Silva

