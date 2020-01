COLUNA ABRINDO O JOGO

O que vai rolar em 2020?

A temporada 2020 do nosso futebol já começou. Os estaduais darão oficialmente o pontapé inicial no ano. Porém, o futebol regional também promete muito. Regional de Inhapim e Copa Rádio Clube são os primeiros grandes eventos. Entretanto, teremos muita bola rolando por toda a nossa região com das diversas copas distritais em Caratinga e nas cidades vizinhas, copas de bairro, e claro a expectativa para um grande Campeonato Regional da LCD, o mais tradicional da zona da mata e região leste de Minas. O especializado também promete muitas emoções nas copas de society e claro o popular futsal. Portanto, dá pra ver que futebol não irá faltar em 2020. Porém, ainda sinto falta de um grande debate de todos os desportistas em busca de um calendário regional. Assim, acredito que teríamos um aproveitamento melhor e uma visibilidade maior em todos os eventos. Não se trata de uma ideia minha, tampouco é algo novo. Mas, ainda não foi feito.

Mineiros: Começou a temporada

A temporada 2020 do futebol mineiro será muito diferente do normal, pois teremos apenas um representante na primeira divisão do Brasileirão. Mas, antes disso, temos o estadual pra começar. A bola começa a rolar na próxima terça-feira (21) às 22h para Coimbra x URT e Uberlândia x Atlético às 21h. O Cruzeiro estreia na quarta-feira (22) às 21h30 contra o Boa Esporte no Mineirão. Mas, a pergunta que o torcedor cruzeirense se faz é: Qual time irá entrar em campo? Confesso que não sei, e tenho dúvidas se o técnico Adilson Batista também sabe. Com a permanência de Fábio, Edilson e Leo, dá pra imaginar que esses serão titulares. Porém, o restante do time é um quebra cabeça para o treinador. Essa situação da Raposa, na minha opinião coloca um favoritismo e consequentemente uma pressão maior de conquistar o título no colo do Atlético. Mesmo sem ter um elenco definido totalmente para a competição, a chegada de um novo técnico e o início de um trabalho, o Galo vive um momento bem mais favorável que o grande rival. Do lado americano, embora também esteja na série B do Brasileirão como o Cruzeiro, o clima é bem mais tranquilo e o ambiente muito melhor pra trabalhar.

Flamengo ainda mais forte

O Flamengo será o time a ser batido este ano. Campeão carioca, brasileiro e da Taça Libertadores da América em 2019, o Rubro Negro está conseguindo reforçar seu elenco ainda mais. Além da manutenção das principais estrelas do time, algumas posições que deixavam a desejar estão sendo reforçadas. Obviamente a situação financeira privilegiada do clube é o principal fator de desequilíbrio em relação aos concorrentes. O Flamengo passou a ser a primeira e mais desejada opção para os jogadores do mercado brasileiro, e visto como um destino seguro para alguns gringos. Portanto, a distância para os demais em alguns casos até aumentou. Em âmbito estadual, o FLA irá iniciar a temporada com time sub 20 reforçado por algumas contratações. O time principal começará os trabalhos apenas dia 22. Nacionalmente, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Grêmio, Internacional, são os mais fortes candidatos a atrapalharem o caminho Rubro Negro a mais um ano de conquistas.

