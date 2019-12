COLUNA ABRINDO O JOGO

Abrindo o baú da Liga

Hoje é dia de decisão do Campeonato Regional da Liga Caratinguense de Desportos. Mais um time entrará para a história da nossa querida LCD. Aliás, o programa Abrindo o Jogo desta semana recebeu o juiz de direito aposentado Dr. Geraldo Lins que desde que chegou a Caratinga, tem uma ligação estreita com nosso futebol. Além de contar muitas histórias, Dr. Geraldo aproveitou para esclarecer sobre a legalidade da última eleição na LCD, e ainda rechaçar qualquer possibilidade de se criar uma “nova” liga extinguindo a atual. Oque ficou claro, é que todos os clubes deveriam se unir para recuperar e melhorar nossa Liga que tem muita história e tradição. Por falar em história, vamos a ela.

Professor Francisco dos Reis Alves, Emílio José, Valtencir Basílio e professor Monir deram início ao processo para a fundação da LCD, filiada à Federação Mineira de acordo com a lei 3.199. Pra isso, foi necessário uma reunião com pelo menos quatro clubes com personalidade jurídica aprovassem a ideia em assembleia e elegessem sua primeira diretoria. Assim, compareceram e deram legitimidade a Liga, América Futebol Clube, representado pelo seu presidente Luiz Carlos Moreira; Esporte Clube Caratinga, representado pelo presidente Antônio de Araújo Cortês; São Domingos, representado pelo presidente Sr. Milton Alves Ferreira; e União Rodoviário, representado pelo seu presidente Sr. Robinson Leite de Mattos. No dia 10 de janeiro de 1962 foi registrado no cartório de títulos e documentos. No dia 23 do mesmo mês se filiou a Federação Mineira de Futebol. Seu primeiro presidente foi então o professor Francisco dos Reis Alves. A primeira competição oficial aconteceu somente em 1965 cujo campeão foi o 1º de Maio numa fusão com o Bairro das Graças, de lá pra cá, tivemos 16 campeões diferentes em 41 edições do certame.

Esporte Clube Caratinga: O rubro negro detém a hegemonia incontestável com 11 conquistas em 102 anos de história (1969, 1970, 1971, 1975, 1976, 1978, 1979, 1980, 1981, 1986, 2005).

Caratinga, time campeão de 1978

Associação Sportiva de Bom Jesus do Galho: O Tricolor de Bom Jesus é o segundo clube mais vitorioso da era LCD. O Lobo faturou o título 05 vezes (1974, 1977, 2010, 2011,2013) A primeira conquista aconteceu numa competição que não contou com times de Caratinga que sofreu com duas grandes enchentes em 1973 e 1974.

ASBJ, time de 1977

América: O tradicional clube alvirrubro foi o grande rival do Dragão nos anos 80. Proporcionaram clássicos emocionantes. O Leão do Asfalto foi o legítimo tricampeão (1983,1984,1985).

América, tricampeão nos anos 80

Sevale: O time da cidade vizinha de Vargem Alegre dominou o começo dos anos 90. Além de faturar várias vezes a Copa Distrital, levantou três vezes o título do nosso campeonato mais importante. O Sevale foi o último campeão antes do período de oito anos sem a Liga promover o certame (1992,1993,1994).

Santa Cruz: O time que nasceu no maior bairro da cidade é um clube ainda jovem com apenas 12 anos de existência. Porém, já figura entre os grandes campeões da história da Liga com três títulos (2014,2016,2018).

Santa Cruz, campeão em 2014

1º de Maio: O alvinegro do bairro Aparecida pode ser orgulhar de ter sido o primeiro campeão da LCD. Além disso, conquistou o caneco mais uma vez (1965,1968).

1º de Maio, time campeão de 1968

Esplanada: O Verdão da Grota é um dos mais tradicionais clubes da região e dono de uma apaixonada torcida. Com 51 anos de vida, o alviverde faturou o caneco duas vezes (1982, 2002).

Esplanada, time campeão de 1982

Santa Rita: O Leopardo da Vila, como é conhecido o tradicional time da cidade vizinha de Santa Rita, teve grandes times em sua história e conquistou dois títulos (1988,1989).

Santa Rita, campeão em 1988

Bairro das Graças: O time que representa o bairro de mesmo nome, além de ter fortalecido o 1º de Maio no primeiro campeonato da história, ganhou duas vezes o certame (1987, 2008).

Bairro das Graças, time campeão em 1987

Flamengo bairro Esperança: Carinhosamente chamado “Flamenguinho da rua da cadeia”, o rubro negro demorou para sentir o gosto de ser campeão. Porém, faturou duas vezes nos anos 2000 (2004, 2009).

Flamengo, time campeão em 2004

Santa Bárbara: O Tubarão, da vizinha cidade de Santa Bárbara, sempre foi considerado um dos grandes do futebol regional. Entretanto, apenas nos 2000 conseguiu soltar o grito de campeão. O time ficou sem disputar a competição nos últimos anos. Em seu retorno, tem no comando Dudu e Ademar, ambos formavam dupla de ataque nos dois títulos do time (2006,2007).

Santa Bárbara, time campeão em 2006

Outros campeões: Grêmio Estudantil Inhapim 1972 – União Rodoviário 1991- Bela Vista de Piedade 2003 – Limoeiro 2015 – Entre Folhas 2017.

1990: Por conta de um recurso impetrado por Anápolis e Dom Modesto junto a FMF, o presidente precisou comparecer a Federação para dar explicações. Porém, no retorno a Caratinga, o carro que viajavam o presidente da LCD, Zé Neto, o “Nego Coleta”, e seu vice Darquinha, capotou perto de Rio Casca. O presidente infelizmente faleceu. O Campeonato ficou sem solução.

1994/2002: Esse foi exatamente o período que ficamos sem ter nosso campeonato de futebol mais importante. Foram oito longos anos sem nosso certame. Por culpa única e exclusivamente de desorganização e falta de diálogo entre clubes e Liga. No final de 2001, o orgulho de dizer que estive presente no começo do esforço de Fernando Magalhães, Zé Camelô, Jovino Lopes e Jorge Mendes Magalhães para que o antigo campeonato da cidade voltasse a ser disputado. Estiveram no Grupo Sistec em busca do apoio da equipe de esportes na época comandada pelo saudoso Jota Baranda. Faziam parte da equipe, Juarez Salles, Élio do Carmo, e esse humilde colunista do Diário de Caratinga. Recebidos pelo saudoso Eurico Gade, foram enfáticos em dizer que sem a participação da imprensa esportiva seria impossível a retomada dos campeonatos. Assim foi.

Rogério Silva