COLUNA ABRINDO O JOGO

Esta semana, aconteceu no estádio Dr. Maninho a esperada avaliação para as categorias de base do Santos Futebol Clube. Uma parceria do Esporte Clube Caratinga com o Peixe da Vila Belmiro, trouxe a cidade o ex-lateral do Cruzeiro Balu. Ele que é um dos avaliadores do time santista, não poupou elogios ao trabalho do Dragão, principalmente da dupla Zé Antônio e Nil, responsáveis pela formação no rubro negro. Antes do início dos jogos que deu oportunidade a diversas garotos de toda a região, pude bater um papo com o ex-lateral. Muito simpático e acessível, Balu falou um pouco da carreira, dos 322 jogos com a camisa cruzeirense, e da emoção da convocação para a seleção brasileira em 1991 para o amistoso contra a Romênia. Porém, a resenha animada mesmo foi sobre o trabalho realizado em Santos nas categorias de base do Peixe. Com orgulho, fez questão de dizer que o alvinegro além de faturar diversos títulos nas diferentes categorias, ainda é o clube que mais revela no futebol brasileiro. Balu disse saber que Caratinga é um celeiro de talentos e espera aproveitar alguns deles na base santista. Valeu a pena a resenha com essa fera.

O torcedor mineiro não vê a hora de ficar livre de 2019. Os representantes de Minas no Brasileirão passaram a maior parte do tempo frequentando da metade da tabela para baixo. Atlético 13º e Cruzeiro oscilando entre 16º e zona de rebaixamento. Antes da primeira rodada, imaginava-se a Raposa brigando na parte de cima e o Galo lutando pelo menos na metade pra cima. Porém, os elencos se mostraram aquém do imaginado por todos. O Cruzeiro ainda teve que conviver com uma instabilidade administrativa enorme fora de campo. Sem falar no grupo envelhecido e acomodado. Pelo lado atleticano, embora melhor na tabela, o cenário não é muito melhor. Principalmente se falando de elenco, o alvinegro também precisará passar por uma ampla reformulação para 2020.

Matematicamente a conquista do título do Brasileirão por parte do Flamengo ainda não se confirmou. Mas, é uma questão de detalhes apenas. Um tropeço do Palmeiras na próxima rodada diante do Grêmio, ratifica o título flamenguista. Obviamente não espero que o torcedor rival aplauda a conquista rubro negra. É absolutamente normal que a grande maioria tente “justificar” a conquista com argumentos tipo: “Era obrigação com esse elenco, também com a ajuda do VAR fica fácil, os outros valorizaram mais as copas”. Do torcedor é até aceitável argumentos como esses.

Afinal, torcedor é passional até o último fio de cabelo. Porém, dirigentes, e técnicos precisam deixar de lado a arrogância, excesso de vaidade e de maneira inteligente, refletir sobre a conquista flamenguista. Olhar para o que o clube tem feito em termos de estruturação e recuperação financeira nesses últimos anos, o que possibilitou investimentos altos. Pelo lado dos treinadores, deixar de olhar para o jogo apenas como resultado e buscar a qualidade do jogo em primeiro lugar. Sabe aquela história que cansamos de ouvir nos últimos anos, que o importante é ganhar de qualquer jeito? Lembra quando o jornalista Mauro Cézar disse que o Cruzeiro então dirigido por Mano Menezes tinha condições de jogar melhor? A resposta de Thiago Neves foi, “quer espetáculo vai para o circo” pois bem, parece que o torcedor começa entender que é possível sim ganhar apresentando um jogo mais agradável. O Flamengo provou isso.

