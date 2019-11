COLUNA ABRINDO O JOGO

Netinho: Valeu jogador

O futebol regional amanheceu de luto. Antônio Pereira Neto foi reforçar a seleção do céu. O atacante Netinho, que vestiu as camisas dos principais clubes do nosso futebol, foi morar com Deus. Garoto do bem, bom de bola e de resenha. Ótimo filho e um cara de muitas amizades. Netinho marcou sua rápida passagem por esse mundo conquistando mais que títulos. Conquistou amigos e certamente vai deixar saudade. Muitas foram ás homenagens durante todo o final de semana. A rodada do Regional foi marcada por um minuto de silêncio, seguido de aplausos e gritos de Netinho! Netinho! Netinho! Meu fraternal abraço a toda família. Que Deus conforte todos vocês.

Mineiros: Clássico mais ou menos

O clássico Cruzeiro 0 x 0 Atlético foi o retrato atual das equipes. Aliás, poderia tranquilamente ser a nota de cada um no jogo. Sem inspiração, organização, o jogo não arrancou nem aquele tradicional “Huuuuu!” das torcidas em lances perigosos. Raposa e Galo fazem por merecer a situação que se encontram na tabela. Menos ruim para o alvinegro que não corre risco de rebaixamento. Já o time Celeste, tem contado com a incompetência dos concorrentes para se manter fora da zona de rebaixamento. Ambos terão uma semana cheia para se prepararem para a próxima rodada. O Cruzeiro irá encarar o lanterna Avaí apenas na segunda-feira dia 18 no Mineirão. Obrigação de vencer é claro pra continuar a luta contra a queda.

O Atlético terá pela frente o ameaçado Fluminense no sábado. Com 40 pontos na tabela, para afastar definitivamente qualquer sombra de ameaça, basta uma vitória pra começar a planejar 2020.



Flamengo cada vez mais perto do título

10 pontos de vantagem para o Palmeiras faltando sete jogos para acabar o Brasileirão. Matematicamente ainda é possível que o Verdão tome o título rubro negro. Porém, tecnicamente a diferença é muito maior. Enquanto os adversário literalmente sofrem para vencerem seus jogos, o Flamengo mesmo quando não joga bem, parece vencer com facilidade. A torcida começa a olhar já com mais ansiedade para a decisão da Libertadores contra o River Plate, aí sim como diria minha avó, “o buraco é mais embaixo”.

