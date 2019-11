COLUNA ABRINDO O JOGO

Regional: Agora é semifinal

O Campeonato Regional da Liga Caratinguense de Desportos chega a sua fase semifinal. Como dizemos no “futebolês” chegou a hora de separar os homens dos meninos. Isto significa que agora a margem pra erro diminuiu e aumentou a responsabilidade.

América de Santa Efigênia x São Judas: Olhando para os dois elencos, teoricamente o São Judas conta com jogadores mais técnicos e experientes. Vários campeões ano passado pelo Santa Cruz, inclusive o técnico. Porém, o América tem a seu favor o fato de contar com um grupo dedicado, formado em sua maioria pelos bons jogadores que temos em nossa região. Pela segunda vez consecutiva faz boa campanha no certame. Imagino um confronto equilibrado com leve favoritismo para o São Judas.

Esplanada x Santa Bárbara: Jogão é a palavra que melhor define esse encontro. Duas camisas pesadas, vencedoras, e principalmente times formado por grandes jogadores. Em comum também a presença de suas torcidas apaixonadas. Tecnicamente ambos se equivalem. Defesas fortes, atletas experientes, meio campo de qualidade e atacantes goleadores. O Tubarão fez uma campanha melhor e mais seguro que o Verdão na primeira fase. Porém, quando chega o mata-mata as coisas se igualam muito. Certamente as duas equipes estarão reforçadas e muito motivadas para esse primeiro encontro em Inhapim. Aliás, do ponto de vista técnico, essa punição de não poder jogar em seu estádio, pode acabar sendo melhor para o Esplanada que terá um campo de jogo maior, e em melhores condições para desenvolver todo seu potencial. Neste confronto, não existe favoritismo nem mesmo leve para nenhum dos lados.

Copa Mais Café segue com tudo

A primeira edição da Copa Mais Café que está sendo realizada no gramado sintético do Golden Gol no bairro Santa Zita, segue movimentando cerca de 300 funcionários de do comércio de Caratinga e Região. Os jogos têm levado um bom número de pessoas ao Golden Gol que passou por ampla reforma e melhorou suas estruturas inclusive para o público que gosta do futebol society. Neste domingo mais quatro jogos prometem sacudir a galera: 13h30 – DPC 2 x Supermercado do Irmão. Às 14h30 Real Básico x DPC 1. Ás 15h30 se enfrentam Rio Doce x Pablo Modas. Pra fechar o dia, Calpen x Cartório de Registro se enfrentam ás 16h30. Vale a pena conferir

Mineiros no elevador

Atlético e Cruzeiro pegaram o elevador do Brasileirão. Enquanto a Raposa saiu da zona de rebaixamento depois de vencer o Botafogo no Rio de Janeiro, o Galo despencou ainda mais na tabela depois da derrota em casa para a quase rebaixada Chapecoense. Na próxima rodada o Cruzeiro recebe o Bahia no Mineirão, o time de Roger Machado não vive seu melhor momento na competição. Pelo lado atleticano a parada será o bom time do Fortaleza fora de casa. O time de Mancini precisa recuperar a confiança e jogar pelo menos com raça pra não voltar com mais uma derrota na bagagem.

Rogério Silva

