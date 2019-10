COLUNA ABRINDO O JOGO

Regional: Agora é semifinal

O Regional da Liga Caratinguense de Desportos chega à fase semifinal. Teremos dois grandes confrontos. A LCD estará se reunindo com os quatro pra definir detalhes dos jogos. Do pontos de vista técnico, sem dúvida emoções não faltarão. Esplanada x Santa Bárbara farão jogos equilibrados com muita rivalidade de duas camisas pesadas. A campanha do Tubarão foi teoricamente mais tranquila. O Verdão sofreu um pouco mais. Outro ingrediente importante será o apoio das torcidas que prometem fazer a festa.

A outra partida será entre América de Santa Efigênia x São Judas. É a segunda vez consecutiva que o time do distrito de Santa Efigênia faz boa campanha no certame. Usando grande maioria de atletas regionais, o alvirrubro chega pra fazer história. Por outro lado, fazer história também é o objetivo do debutante São Judas, o novato do campeonato montou um elenco forte, recheado de jogadores experientes comandado pelo atual campeão Dedéu. Não tenho dúvida que será outro confronto equilibrado.

Mineiros: Rodada sem vitória

A rodada do Brasileirão não mostrou vitória de nenhum dos representantes de Minas. O Cruzeiro encarou o Fortaleza do ex-técnico cruzeirense Rogério Ceni. A expectativa era enorme pelo reencontro com o treinador e obviamente uma vitória pra deixar a zona de rebaixamento. Mesmo tendo saído na frente, acabou cedendo o empate e adiou a saída do Z4. Atualmente na 17ª colocação, com 29 pontos, o Cruzeiro pode deixar a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro na próxima rodada. Uma vitória simples sobre o Botafogo, na quinta-feira, às 21h30, no Engenhão, já tira o time de Abel Braga das últimas quatro posições da Série A.

O Atlético perdeu para o São Paulo por 2 a 0 e viu o sonho de brigar pelo G6 mais distante. O time de Vagner Mancini foi totalmente dominado pelo Tricolor e sofreu sua 13ª derrota na competição. Na próxima quarta-feira (30) terá a quase rebaixada Chapecoense. Não dá pra admitir outro resultado de não uma vitória.

Olê, olê, olê! Mister! Mister!

O técnico português Jorge Jesus chegou ao Flamengo há quatro meses. Tempo suficiente para se tornar ídolo mesmo sem ter conquistado nenhum título ainda. Porém, quando Renato Gaúcho disse que nunca tinha ouvido falar dele, que J.J. ganhou só dois ou três títulos portugueses, saiu de Portugal, foi para a Arábia, que ele nunca treinou fora de Portugal um grande clube na Europa, que nunca conquistou nada e está com 65 anos, disse isso em entrevista para o jornal Zero Hora, me lembro de ter postado que mesmo que tivesse boa dose de razão em suas observações, Renato foi no mínimo deselegante ao comentar publicamente o currículo de um colega de profissão. Entretanto, não tem como deixar de dar uma certa razão a ele. Realmente Jorge Jesus não faz parte do primeiro escalão de técnicos do futebol europeu. J.J., como é chamado em Portugal, não está entre os tops do futebol mundial. Posto isto, na minha humilde opinião, o que ele tem feito no futebol brasileiro: Tomado a liderança do Brasileirão do atual campeão e colocar 10 pontos de vantagem, colocado o Flamengo numa final de Libertadores 38 anos depois da única conquista, desmistificado essa história que jogador não pode jogar duas vezes por semana, e mais, ter feito o rubro-negro ter prazer de assistir seu time jogar, expões ainda mais o quanto nossos treinadores, inclusive Renato estão muito defasados em relação ao centro do futebol mundial que é a Europa. O ex-zagueiro do Flamengo Leo Duarte disse: “Tudo que ele treinou até agora, 70% eu nunca tinha visto”. O jogador falou isso tendo o português apenas 20 dias de trabalho na Gávea. Portanto, o que Jorge Jesus tem conseguido no Flamengo em apenas quatro meses de trabalho, é para ENVERGONHAR nossos muito bem pagos treinadores.

