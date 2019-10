COLUNA ABRINDO O JOGO

Regional: Cenas lamentáveis na Grota

A terceira rodada do Campeonato Regional da LCD mais uma vez mostrou bons jogos, muitos gols e um bom nível técnico dos jogos. Entretanto, infelizmente o destaque ficou por conta da confusão generalizada que ocorreu no estádio do Carmo, campo do Esplanada, carinhosamente chamado de “Grota” pela apaixonada torcida do Verdão. Relatos de quem esteve presente, dão conta que a confusão se iniciou depois que o técnico do São Judas Dedéu, começou a filmar com o celular as reclamações e xingamentos direcionados a arbitragem vindos do banco e torcida alviverde. Alguém não gostou da atitude do treinador adversário e partiu pra cima dele. Quando se tem uma briga desse tamanho, dificilmente existe apenas um culpado. As cenas protagonizadas por alguns personagens do jogo, e outros que não deveriam fazer parte dele, são no mínimo lamentáveis. Fico muito à vontade pra opinar, desnecessário dizer aqui do meu empenho ao longo de décadas para que nosso Regional não parasse. Cobrindo, mostrando, incentivando, opinando. Presente desde 2002 na sua volta, exatamente com o título do Esplanada, ao final do ano passado, cheguei a anunciar que este ano não estaria a beira dos gramados fazendo cobertura. Porém, a paixão pela tradição, história do nosso futebol mais uma vez falou mais alto. Mas, confesso que ando bem desanimado. Principalmente quando vejo cenas como essas. Pior ainda quando algumas pessoas tentam justificar dizendo coisa do tipo: “Faz parte do futebol”, “o árbitro é fraco a culpa é dele”, “torcedor estava de cabeça quente”. Na minha humilde opinião, nada disso pode servir de justificativa para cenas como essas. O mínimo que se espera depois disso tudo, é que o regulamento seja cumprido.

Mineiros: Empates com gosto diferente

A rodada do Brasileirão foi de empates para os mineiros. No sábado o Cruzeiro em casa escapou de mais uma derrota ao conseguir empatar com o Internacional depois da marcação e um “pênalti bem maroto” pr marcado pela arbitragem. Mesmo assim o time segue na zona de rebaixamento. Depois da vitória do CSA a coisa ficou ainda pior com o time agora na 18ª posição com 20 pontos. No meio de semana tem confronto direto contra o Fluminense.

O Atlético mudou o time, o esquema e conseguiu fazer bom jogo contra o Palmeiras. Aliás, pode reclamar de um pênalti não marcado sobre Igor Rabelo. O ponto conquistado em São Paulo não ajudou muito na tabela. Porém, a confiança pelo desempenho será importante para o jogo contra o Flamengo na quinta-feira.

VAR lá, VAR cá!

Impressionante como o Árbitro Auxiliar de Vídeo tem causado polêmica a cada rodada no Brasileirão. O recurso que teoricamente veio para evitar erros absurdos, com a qualidade ruim da maioria dos árbitros brasileiros não tem conseguido evitar alguns. As reclamações de dirigentes não vou levar em consideração. Afinal, eles não estão interessados em melhorar a qualidade da arbitragem. Estão preocupados em não serem prejudicados apenas. Se possível, em alguns casos favorecidos pela ruindade dos homens do apito.

