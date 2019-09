COLUNA ABRINDO O JOGO

Regional adiado para dia 22

Não é novidade para ninguém as dificuldades encontradas pela direção da Liga Caratinguense de Desportos para promover o certame deste ano. Porém, o presidente Welinton Corrêa e sua equipe não mediram esforços neste sentido. Apesar da anunciada ausência do atual campeão Santa Cruz, a resposta da maioria dos clubes foi positiva, mesmo entendo que o tempo está curto para fechar a competição em dezembro. Entretanto, acredito ser possível sim. Como já disse em diversas oportunidades, a realização dos campeonatos dependem muito mais dos clubes que da Liga. Já vi campeonato sem liga, sem clube nunca. Hoje é o prazo final para pagamento da taxa de inscrição cujo valor é R$ 600,00. Até semana passada apenas quatro clubes tinham feito o pagamento. A LCD que já enfrenta dificuldades enormes estruturais, e conta com parte do recurso para finalizar a regularização em curso junto a Federação Mineira de Futebol, a outra parte entra como premiação aos clubes ao final do certame.

Rodada ruim para os mineiros

A rodada do final de semana foi muito ruim para Atlético e Cruzeiro. Jogando em casa contra o Grêmio, a Raposa fez a pior partida do ano. Uma atuação sem explicação para um grupo tão experiente e qualificado. Perder para o Grêmio não é nenhuma vergonha. Porém, tomar de 4 a 1 sem esboçar reação em casa é sim um vexame. Alguns vão tentar culpar o esquema tático de Rogério Ceni, outros a falta de salário em dia, outros ainda irão lembrar os problemas judiciais extra campo. Ao final, todos tem razão. Não tenho dúvida que o principal objetivo da Cruzeiro no restante da temporada é ficar longe do rebaixamento. Porém, uma mudança drástica para 2020 já deve estar sendo trabalhada.

O Atlético caiu para 8º lugar na tabela do Brasileirão. A derrota para o Botafogo foi a 4º seguida da equipe comandada por Rodrigo Santana. O time tecnicamente superior ao Botafogo, esteve mal organizada em campo e errou mais que o adversário. Porém, técnico e diretor ficaram na bronca com razão em relação ao árbitro Bráulio da Silva Machado. Além da penalidade discutível a favor do alvinegro carioca, a não marcação de um a favor do Galo gerou toda a polêmica. Mas, além das reclamações justa na minha humilde opinião sobre o VAR, não tem como esconder a queda de rendimento do time. Agora é pensar na recuperação contra o Internacional da próxima rodada.

Eu já sabia

Antes mesmo de a bola rolar para a primeira rodada do Brasileirão deste ano, escrevi que antes mesmo da 10º rodada, metade dos clubes da 1ª divisão estariam com salários atrasados. Alguns além dos salários estão com os chamados “direitos de imagem” na verdade a maior parte dos rendimentos dos atletas atrasados. Não se trata de dom da premunição, tampouco bola de cristal. Também não precisa ser formado em economia para saber que infelizmente a maioria dos clubes brasileiros tem administrações ruins. Em alguns casos de forma completamente irresponsável e até criminosa. É muito triste olhar para gigantes como: Botafogo, Vasco, Fluminense, Cruzeiro, Atlético, São Paulo, Santos, Corinthians (bônus por conquista em atraso), ainda tem a Chapecoense que sempre foi vista como modelo entre os pequenos. A lista pode ser conferida num site torcedores.com

