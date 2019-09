COLUNA ABRINDO O JOGO

Regional: Vai começar

15 de setembro é a data agendada para o início do Campeonato Regional promovido pela Liga Caratinguense de Desportos. Esta semana recebi no programa Abrindo o Jogo o presidente da LCD Welinton Corrêa (Tom) e o diretor Paulo Afonso. A pauta obviamente foi o certame 2019 e as dificuldades em promovê-lo. Além da conhecida falta de estrutura da Liga, o prazo apertado no calendário também é um complicador que acabou determinando a desistência por exemplo do atual campeão Santa Cruz. Porém, nem todos desistiram e dia 15 a bola começa a rolar para os seguintes times: Esplanada, São Judas, Atlético Salatiel, Fluminense do Sal, Santa Bárbara, Vermelhense, Santa Efigênia, Flamenguinho (Caputira) e Juca Antônio. Sem dúvida a ausência de clubes tradicionais como Santa Cruz e ASBJ serão sentidas no certame. Porém, é preciso valorizar os clubes que aceitaram o desafio da competição mais importante do nosso futebol. Além disso, nos bastidores, algumas novidades podem surgir ao longo da semana que irão valorizar ainda mais o Regional.

Mineiros: Confrontos difíceis à vista

A 18ª rodada promete ser dura para os dois representantes mineiros. Depois de ter uma semana inteira de treinamento, o Atlético terá pela frente o Botafogo no Rio de Janeiro neste domingo (8). Depois de ser derrotado pelo Corinthians mesmo não tendo jogado mal, o Galo terá pela frente um adversário menos qualificado tecnicamente. Mas, um time bem treinado que dentro de suas limitações tem feito boa campanha. Além disso, a ausência do goleiro Cleiton convocado para a seleção sub 23, e Victor lesionado, terá a estreia do goleiro Wilson vindo do Coritiba onde era reserva de Muralha. Não tem como negar que é uma preocupação a mais.

O Cruzeiro não terá muito tempo para se lamentar da eliminação na Copa do Brasil depois da derrota por 3 a 0 contra o Internacional. Domingo, às 11h, terá pela frente o também eliminado da mesma competição Grêmio. Portanto, alguém que também passou pelo trauma da eliminação. Porém, o time de Renato Gaúcho ainda continua vivo na Copa Libertadores da América. Isso pode até favorecer a Raposa diante de um adversário dividido. Outro problema para Rogério Ceni é aparar ás arestas das críticas de Thiago Neves sobre suas escolhas na partida contra o Colorado. Resta saber se conseguirá a tempo de domingo.

Defesa x Ataque

Um debate interessante tem sido travado no futebol brasileiro nesta temporada. Técnico “retranqueiro” x “ofensivos”. Obviamente são rótulos que alguns recebem de acordo com a filosofia de futebol que carregam ao longo da carreira. Coincidência ou não, Flamengo líder tem no comando o português Jorge Jesus, o vice tem o argentino Jorge Sampaoli. Ambos tidos como “ofensivos”. Na contra mão disso, Felipão demitido do Palmeiras, Mano do Cruzeiro e contratado já pelo ex-time de Felipão tidos como “retranqueiros”. Na minha humilde opinião, ambos são vitoriosos. Cada um à sua maneira. Até porque não existe uma só forma de jogar futebol. Particularmente gosto mais dos times que jogam ofensivamente e busquem o gol. Por outro lado, continuo achando que o equilíbrio é o que faz toda a diferença. Sem falar que o resultado é que define vencedores e derrotados né.

