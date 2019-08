COLUNA ABRINDO O JOGO

Gilson na área

Reencontrar amigos é sempre muito importante e proporciona sempre enorme satisfação. Esta semana, recebi no programa Abrindo o Jogo, meu amigo e técnico de voleibol Gilson Bispo. Ex-técnico do projeto América Vôlei, contratado por esse colunista quando ocupava o cargo de diretor de esportes do clube América. Orgulho-me muito do legado deixado em relação ao projeto iniciado em nossa gestão, mas, orgulho-me mais ainda em ter acatado com especial atenção a indicação do nome de Gilson, pelo também técnico e atual diretor de esportes do clube Clayton Rocha. Gilson é tido como um dos mais competentes do país na descoberta e formação de talentos para o voleibol. Depois de duas temporadas a frente das categorias de base do alvirrubro em Caratinga, o treinador não teve como recusar uma ótima proposta do Suzano (SP), uma cidade que já foi referência nacional na modalidade, tendo times fortes jogando a Super Liga. Atualmente o trabalho está voltado para a formação. Quando recebeu o convite, Gilson recebeu uma equipe em situação difícil no campeonato paulista que vinha de três derrotas. Assim que chegou a Suzano, mudou algumas coisas, principalmente na metodologia de trabalho. O resultado, a equipe engatou uma sequência de oito vitórias. Sobre voltar a Caratinga, Gilson deixou claro que por enquanto é difícil. Porém, não escondeu o desejo de retornar um dia para dar continuidade ao belo trabalho de resgate do nosso voleibol.

Mineiros na rodada

Depois de se classificar para a semifinal da Copa Sul Americana, o Atlético volta suas atenções agora para o Brasileirão onde ocupa a sexta posição. Neste domingo às 19h, o Galo encara o Corinthians na casa do Timão. Rodrigo Santana deve escalar o que tem de melhor. Afinal, como o time jogou na terça-feira, deu tempo suficiente para a recuperação física e colocar em campo o time principal. Vai encarar um adversário complicado principalmente jogando em casa. Porém, fazendo um bom jogo, dá pra vencer.

O Cruzeiro teve a semana inteira para se preparar para encarar o Vasco neste domingo também às horas no Mineirão. O empate na última rodada diante do CSA em Alagoas foi sim decepcionante para o torcedor cruzeirense. Afinal, depois de bater o Santos na estreia de Rogério Ceni, jogando bem e com autoridade, esperava-se sim uma vitória contra os alagoanos. Porém, vacilou no final do jogo e cedeu o empate. Contra o Vasco imagino um jogo ainda mais difícil. Luxemburgo conseguiu apesar das limitações técnicas de seu elenco, deixar o time de São Januário mais organizado. A Raposa é favorita, mas não terá vida fácil.

Flamengo x Grêmio na Liberta

O Grêmio eliminou o Palmeiras, o Flamengo bateu o Internacional pelas quartas de final da Libertadores da América. Que será um jogão não tenho a menor dúvida. Duas equipes com muita qualidade e bem treinados. Se fizermos uma rápida comparação de times titulares, teoricamente o Rubro Negro leva uma pequena vantagem no número de jogadores de qualidade. Porém, o tricolor gaúcho como equipe tem mais entrosamento e o diferencial Everton Cebolinha. Como o primeiro confronto acontecerá somente em outubro, muita coisa deve mudar. Principalmente em relação ás campanhas no Brasileirão. Confesso que não consigo enxergar favoritismo pra ninguém.

